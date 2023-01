Das Hohenloher Streichquartett tritt im Rahmen der Schlosskonzerte in Kirchberg auf. Es spielt seit nunmehr fast 30 Jahren in nahezu unveränderter Besetzung. Schon zu Hochschulzeiten formierte sich das Ensemble, studierte und holte sich Anregungen bei zahlreichen Größen des Fachs. Das Melos- und das Amadeus-Quartett sind ebenso darunter wie Mitglieder des Alban Berg-, und des Voglerquartetts. Zunehmend lassen sie Erfahrungen aus dem Bereich der »historischen Aufführungspraxis« in ihr Spiel einfließen.

So. 12. Februar, 17 Uhr, Schloss Kirchberg www.kirchberg-jagst.de