Hommage an Edith Piaf im Theater in Heilbronn

Geboren wurde Edith Giovanna Gassion 1915 in Paris und sie ist als Edith Piaf unsterblich. Ihre Interpretationen von französischen Balladen und Chansons machte sie weltberühmt. Ob » La vie en rose« oder »Non, je ne regrette rien«, die Stimme der Edith Piaf, ist weltbekannt. Vom Leben der Diseuse und ihrer Musik erzählen die beiden Künstlerinnen Elke Wollmann und Béatrice Kahl an ihrem Liederabend. Anekdotisch, mit Zitaten und abwechslungsreich springt Wollmann in verschiedene Rollen, um dem Publikum die Geschichte nahe zubringen. Begleitet wird sie am Klavier von Beatrice Kahl, die auch den altbekannten Chansons neues Leben einhaucht und mit hoher Sensibilität den Liedern einen modernen Geist gibt. Die beiden Künstlerinnen erzählen über Piaf, verbeugen sich vor ihr, aber interpretieren auch neu und in ihrer eigenen Art und Weise.

Hommage an Edith Piaf, Fr. 26. Mai, 20 Uhr, Salon 3, Heilbronn,

www.theater-heilbronn.de