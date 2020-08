Marz und die Bixtie Boys, das ist Hip-Hop auf einem völlig neuen Level. Rap und Jazz, Beats und Kontrabass, Flow und Piano – zwei grundverschiedene Styles in vollkommener Symbiose, eine Vermählung musikalischer Artefakte, das hat man auf einer Bühne selten gehört, selten gesehen und selten gespürt. Am Ende zählt eben die Attitüde, am Ende zählt der Song.

Marz & Die Bixtie Boys, Freitag, 4. September,

20 Uhr, Wagenhallen, Stuttgart, www.wagenhallen.de