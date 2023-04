JR & Jam Gang in Wertheim

JR & The Jam Gang – ein kraftvolles Blues-Paket, das sich im süddeutschen Raum einen »hörbaren« Namen geschaffen hat. Gegründet wurde die Power Blues/Rockband im Jahr 2008. Ob auf Bluesfestivals, Festen, Partys oder in Live-Clubs – JR & The Jam Gang begeistern einfach! Spielfreude, Dynamik, Seele und Herzblut bilden die Basis dieser außergewöhnlichen Band. Die Musiker der Band haben in ihrer jahrzehntelangen Bühnenerfahrung schon bei den Burgfestspielen Jagsthausen, in Big Bands und auf Rock- /Bluesfestivals gespielt! wol

Sa. 27. Mai, 20 Uhr, Convenartis, Wertheim

www.convenartis.de/