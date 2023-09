KÜNightLive: Gravity

Das Künzelsauer Rathausfoyer verwandelt sich regelmäßig mittwochs in eine Live-Konzert-Location. Tolle Bands aus der Region treten bei diesen HautnahKonzerten auf und sorgen für eine tolle Stimmung. Dazu gibt es immer ein besonderes Essens- und Getränkeangebot von wechselnden Caterern. Am 11. Oktober sorgt die Band Gravity für Stimmung. Gravity – das sind sechs professionelle Musiker, die es verstehen, mit ihrem energiegeladenen Programm aus Pop/Rock und Partymusik dem tanzwütigen Publikum ordentlich einzuheizen! Ob Songs von Jan Delay, Bruno Mars, Lady Gaga, Robbie Williams, Michael Jackson, Pink, TOTO, ACDC oder anderen ausgewählten Liedern der Musikgeschichte – die mitreißenden Interpretationen von »Gravity« bringen jede Veranstaltung zum Beben. Die Band versteht es in kürzester Zeit den »Funken« auf das Publikum überspringen zu lassen, um so jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Mi. 11. Oktober, 19 Uhr, Rathausfoyer, Künzelsau, kuenzelsau.de