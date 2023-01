Bei der KÜNight Live treten Bands aus der Region auf und sorgen für tolle Stimmung. Dazu gibt es immer ein besonderes Essens- und Getränkeangebot von wechselnden Caterern. Am 1. Februar sind The Uniques an der Reihe. The Uniques verfügen über langjährige Live-Erfahrung und stehen für einen unverwechselbaren Unplugged-Sound, der vermeintlich altbekannten Songs neues Leben einhaucht. Die Songauswahl orientiert sich bewusst nicht am Repertoire vieler Partybands. Das Programm soll Emotionen wecken und das Publikum fesseln.

KÜNightLive: The Uniques, Mi. 1. Februar, 19 Uhr, Rathaus, Künzelsau,

www.kuenzelsau.de