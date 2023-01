Kultura Sommerfestival 2023

Das Sommerfestival in Öhringen feiert großes Jubiläum: Seit fünf Jahren – wenn man die Corona-Zwangspause zwischendrin ignoriert – findet das von der Kultura präsentierte Fest jedes Jahr im Hofgarten statt. So auch dieses Mal – und zur Feier des Jubiläums gibt es ein ganz besonderes Programm: Die Höhner – die Kölner Kultband – kommen nach Öhringen. Beim großen Abschlussabend wird »Viva Colonia!« gefeiert. Aber auch der Rest des Festivals kann sich sehen lassen: Unter anderem werden Größen wie Vocaldente, Starfish oder Willenlos-sexy die Bühne rocken. Nicht fehlen dürfen natürlich wieder die Hohâloher Helden. Es ist also für jeden Geschmack etwas dabei. Beim Kauf einer Dauerkarte sind die Preise danach gestaffelt, ob man am letzten Abend noch die Höhner sehen will oder nicht.

Do. 6. bis Sa. 29. Juli

Hofgarten, Herrenwiesenstr. 12, Öhringen

Tickets unter kultura@oehringen.de oder www.kultura-oehringen.de