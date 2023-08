Kulturforum Brackenheim startet in Herbstsaison

Die neue, mittlerweile 59. Halbjahres-Spielzeit der Kulturbühne Kapelle im Schloss bringt ein vielseitiges Programm mit 12 Veranstaltungen, die eine Mischung aus unterschiedlichsten Musik Stilrichtungen zwischen finnischen Polkas, fränkischem Rock’n’Roll, Reggae, Groove & Soul, Mariachi, Virtuosem Klavier Jazz und sogar Weihnachtsliedern bietet. Natürlich dürfen aber beim Kulturforum die Wortveranstaltungen nicht fehlen, in ebenso unterschiedlichen Genres zwischen – gern auch politischem – Kabarett, Musik-Kasperett, Musik & Quatsch, oder Comedy Theater. Und alles beginnt wie immer im zweijährigen Rhythmus mit dem 11. Fahrradtheater »Bike & Show«, der geführten Radtour mit Kulturstopps am 10. September In dieser Spielzeit dürfen sich Besucher*innen unter anderem auf Gankino Circus, Ami & Wally Warning, Flor de Toloache, Stephanie Nilles und viele mehr freuen.

ab 10. September, Kulturbühne Kapelle im Schloss, Brackenheim, alle Termine und Infos unter www.kulturforum-brackenheim.de