Kulturstätten in und um Heilbronn vernetzen

Es begann nach der Corona-Pandemie: Jahrelang hatte der Kulturverein Schloss Assumstadt im gleichnamigen Rokokoschlösschen Konzerte organisiert. Doch als das nicht mehr möglich war, kam Organisatorin und Stargeigerin Ana-Maria, genannt Amy Lungu eine Idee: »Warum das nicht das gleiche Prinzip auf das ganze Heilbronner Land ausweiten?« Gesagt, getan: Im Januar 2022 wurde aus dem Kulturverein Schloss Assumstadt der neue Kulturverein »Konzerte im Heilbronner Land«. Dieser hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kulturstätten in der Region und die Gemeinden und Städte kulturell miteinander zu verbinden. »Wir haben hier in der Region so schöne Locations und so viele Möglichkeiten, auch unterschiedliche Musiker und Nachwuchskünstler.« erklärt Amy Lungu, Geschäftsführerin des Vereins. Daraus ein großes Netzwerk zu bilden, ist alles andere als eine einfache Aufgabe. Trotzdem hat es »Konzerte im Heilbronner Land« geschafft, sich seit der Gründung in der Größe zu verdoppeln. Zu den Kooperationspartnern gehören unter anderem das Wasserschloss Bad Rappenau, das Museum im Schafstall in Neuenstadt am Kocher, der Prinzsaal und die Ballei in Neckarsulm, die Alte Kelter Bad Friedrichshall, die Baukelter Weinsberg, das Kulturhaus Obersulm, der Deutschhof und das Parkhotel Heilbronn. »Das Heilbronner Land ist so groß und wir versuchen es mit möglichst abwechslungsreicher und hochwertiger Musik zu füllen« so Lungu. Besonders freut sie sich über eine Kooperation des Vereins mit dem Hohenloher Kultursommer. Die etablierte Veranstaltungsreihe zeichne genau das aus, was Lungu und ihr Team auch mit »Konzerte im Heilbronner Land« erreichen wollen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Vereins ist die Nachwuchsförderung: Auch jungen, noch unbekannten Talenten will das Team um Amy Lungu eine Bühne bieten. Dieser Ansatz richtet sich ausschließlich an hochqualifizierte junge Nachwuchsmusiker/-innen, die eine professionelle Karriere anstreben. So findet ab 29. September ein Nachwuchskonzert in der Alten Baukelter in Weinsberg statt. Einem von einer Jury ausgewählten Talent wird für eine bestimmte Zeit die Möglichkeit gegeben, eine sehr hochwertige Violine zu spielen. Diese Violine wurde 1753 von dem renommierten Geigenbauer Sebastian Klotz aus Mittenwald gebaut und ist die Leihgabe einer großzügigen Heilbronner Sponsorenfamilie. In einem Wettbewerb soll ermittelt werden, wer die Geige zeitweise spielen darf: »Es ist wie mit einem Rennauto – auf einem qualitativ hochwertigen Instrument lernt und spielt man einfach besser«, weiß Amy Lungu. Auch 2024 bleibt der Verein auf der Suche nach Kooperationspartnern. »Konzerte im Heilbronner Land« soll mehr sein als »nur« ein weiterer Kulturverein. Er soll ein Netzwerk für die Region werden.

Konzerte in der ersten -Jahreshälfte 2024

25.2., 18 Uhr: Duo Passio Schwanensaal Eberbach

28.2., 19 Uhr: Evergreens, Jazz und Pop, KSK Weinsberg

17.3., 18 Uhr: Tango Nuevo, Kulturhaus Obersulm

20.3., 18 Uhr: Evergreens, Jazz und Pop, KSK Lauffen a. N.

13.4., 18 Uhr: Tango Unlimited, Bürgerzentrum Brackenheim

20.4., 18 Uhr: Air Latino, Wasserschloss Bad Rappenau

28.4., 11 Uhr: Favorites, Altes Museum Leingarten

3.5., 19 Uhr: Funky Flowers, Zweirad- & NSU- Museum Neckarsulm

15.5., 19 Uhr: Evergreens, Jazz und Pop, KSK Bad Friedrichshall

Mehr Infos unter: www.konzerte.hn