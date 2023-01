KunstKlang am Valentinstag

Das traditionelle Konzert zum Valentinstag trägt den Titel »Wir sind durch Not und Freude gegangen Hand in Hand«. Christiane Karg (Sopran) und Anneleen Lenaerts, Solo-Harfenistin der Wiener Philharmoniker, interpretieren Werke von Debussy, Respighi und Strauss, darunter die »Vier letzten Lieder«, mit denen Richard Strauss am Ende seines Lebens zurückschaut auf eine Welt, die nach zwei Weltkriegen eine andere geworden ist; eine Art persönliches Requiem voller Klangfülle und Poesie.

KunstKlang, Di. 14. Februar, 19 Uhr

Stadthalle Kasten, Feuchtwangen

www.tourismus-feuchtwangen.de