Legendaere Partys auf dem Weingut Kurz-Wagner

Über die Wintermonate veranstaltet das Weingut Kurz-Wagner schon seit 15 Jahren legendäre Partys. Das Weingut bietet ein tolles Ambiente mit wunderschöner Aussicht inmitten der eigenen Weinberge. Die Location kann auch für Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern und vieles mehr gebucht werden. Im Januar 2024 startet die »Gute Laune Reihe« mit der Apres Ski Party am Samstag, 27. Januar 2024. Hier wird DJ Dori mit den besten Hits die Halle zum Beben bringen. Neben Wein, Secco und Kirschlikör gibt es auch Bier und alkoholfreie Getränke. Los geht es ab 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Am »Schmutzigen Donnerstag«, also dem 8. Februar 2024 steigt ab 19:33 Uhr die Hexenparty. DJ Lucky hat als ehemaliger Faschingsprinz die gute Laune Kracher für das Publikum dabei. Seine Ansage: »Holt die Kostüme aus dem Schrank und feiert eine unvergessliche Faschingsparty mit uns.« Der Fasching wird im Weingut Kurz-Wagner als Hexenparty gefeiert – doch natürlich sind auch Hexer an diesem Abend herzlich willkommen ... Der Berg ruft auf dem Weingut Kurz-Wagner erneut zur Apres Ski Party, und zwar am Samstag, 2. März 2024. Für ausgelassene Stimmung sorgt wieder DJ Lucky mit Klassikern zum Mitsingen und neuen Hits aus den Skigebieten. Die Veranstaltung beginnt ab 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Für alles ist gesorgt: Wenn der Hunger kommt, steht während allen drei Partys draußen ein Foodtruck für die tanz- und partyfreudigen Besucherinnen und Besucher bereit. dg

Apres Ski Party, Sa. 27. Januar, 20 Uhr und Sa. 2. März, 20 Uhr | Hexenparty, Do. 8. Februar, 19:33 Uhr

Weingut Kurz-Wagner, Haigern 8, 74388 Talheim, Fon: 07133-8436, www.kurz-wagner.de