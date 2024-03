Rappelvolle Lokale bei der Live-Nacht Heilbronn

Die Heilbronner Live-Nacht am vergangenen Samstag war ein voller Erfolg. Bei milden Temperaturen wurde die Heilbronner Innenstadt von Live-Musik aus 10 Locations erfüllt. Bereits zum Beginn der Live-Nacht um 21 Uhr waren die Straßen voll mit Teilnehmern, die sich auf "Kneipenwanderung" machten.

Neben den „Klassikern“ mit Live-Nacht-Erfahrung kamen wieder neue Bands und Lokale hinzu. Das erst kürzlich eröffnete brasilianische Lokal RomaRio war zum ersten Mal mit dabei und hatte die brasilianische Sängerin Anna Gleicy zu Gast. Ebenso war zum ersten Mal der Campus Garden dabei, wo die Band Dragon Fire die STimmung anfeuerte. Im Blackbones Steakhouse wurde zur Musik der fünfköpfigen Band Little Miss Martin getanzt. Im Hans im Glück Burger Grill stand Live-Nacht-Urgestein John Noville und sorgte für karibische Vibes. Perfect Heat brachte die Hausbrauerei des Parkhotels zum Kochen und im Heilbronner Brauhaus stand The Pulz auf der Bühne. Bei Heilbronns Classic-Rock-Band 7 More Days im Irish Pub erfreute man sich an Rock, während Maurice in der Erntbar für gefühlvolle Töne mit der Akustikgitarre sorgte. Marcus Remmlinger sang stimmungsvoll im Täglich. Im Joe Penas brachte Crazy Zoo die Gäste in Party-Stimmung und das sogar noch eine Stunde länger, bis zwei Uhr.

Schon nächste Woche feiert die Live-Nacht Premiere in Winnenden, wer also noch nicht genug hat, kann dort tolle Live-Acts erleben.

Eindrücke von der Live-Nacht gibt es in unserer Bildergalerie.