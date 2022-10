Maxi Gstettenbauer: »Gute Zeit«

Eine gute Zeit. Genau das verspricht Maxi Gstettenbauer seinem Publikum mit dem neuem Programm. In seinen Shows spricht er meist über sich, doch macht es immer wieder möglich aus dem Haarkleinen das Potenzial für seine Geschichten zu schöpfen. Hinzu kommen noch Improvisationseinlagen, mit denen er es schafft mit seinem Publikum zu interagieren. Da Maxi sein Programm nicht auswendig lernt, findet er dadurch Platz in seinen Shows, um Improvisationseinlagen einbauen zu können. Dass Maxi keine richtige Ausbildung hat, ist für seinen Beruf genau das Richtige, denn es zog ihn von der Schule direkt nach Köln in die Comedy-Welt.

Max Gstettenbauer »Gute Zeit«

Montag, 24. Oktober, 20 Uhr

Harmonie Heilbronn

www.provinztour.de