Michael Krebs in Ellwagen

Im April 2004 hatte sein erstes Soloprogramm Premiere. Und zack, nur ein paar tausend Tourtage später, ist das plötzlich 20 Jahre her. Da, wo die Magie entsteht und aus müden Augen leuchtende Augen werden. Wo sich im Publikum der Gedanke »Hoffentlich geht das nicht so lange« verwandelt in den reinen Spaß am Leben. Das wird ein rauschender Abend, prallvoller mit neuen Liedern, urkomischen Geschichten und dem Besten aus den letzten 20 Jahren. Persönlich, nah und groovend komisch. Michael Krebs war zwar schon während seines Musikstudiums der Klassenclown, aber dass Musik und Ironie sein persönliches Dreamteam sind, hat der Songwriter auf der Bühne gelernt. Seit bald zwei Jahrzehnten tourt er also im deutschsprachigen Raum und erspielte sich den Ruf, ein mitreißender Livekünstler zu sein. Er hat inzwischen über 20 Comedy-, Kabarett- und Musik-Preise eingeheimst.

Sa. 23. März, 20.30 Uhr, Atelier Rudolf Kurz, Ellwangen, www.ellwangen.de