Neckarsulm lacht 2023/2024

Auch in diesem Jahr versammeln sich bei »Neckarsulm lacht« wieder die Stars der Kabarett- und Comedy-Szene live im Neckarsulmer Brauhaus. Mit dabei: Sascha Korf (20. Oktober), Deutschlands lustigster Spontanitätsexperte tut es wieder: nach seinem vorangegangenen Erfolgsprogramm »Aus der Hüfte, fertig, los!« legt er nach mit »...denn er weiß nicht, was er tut.« Simon Pearce (17. November) hat die Freude an der Bühne und vor allem am Leben immer noch nicht verloren. Jetzt ist es passiert. Die 40 ist da! Mit »Wenn nicht wann dann jetzt« wird Rolf Miller (16. Februar 2024) eines mit Sicherheit erneut schaffen: elegant stolpernd den Elefanten im Raum zu umgehen. Marketing vernebelt den Verstand des Menschen und regt seine wichtigsten Sinne an: den Blödsinn, den Wahnsinn und den Irrsinn. Wer schützt uns davor? Ganz klar: Philipp Weber (15. März 2024). Michael Krebs (19. April 2024) hätte wirklich gerne einen anständigen Beruf erlernt, aber die verdammte Sehnsucht nach Bühne, Kunst und Rock’n’Roll war einfach stärker. Dui do on de Sell (17. Mai 2024) wagen in ihrem Programm »Reg mi net uf« einen erbarmungslos ehrlichen und charmant witzigen Blick auf das schwäbische Ehe- und Familienleben.

Die Eintrittskarte berechtigt am jeweiligen Veranstaltungstag ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn und bis zum Betriebsschluss zur kostenlosen Nutzung der öffentlichen Busse und Bahnen im HNV. dg

Jeden dritten Freitag im Monat, 20 Uhr, Brauhaus Neckarsulm, www.hierspieltdiemusik.info