Norwegische Krimi-Ikone in Nürtingen

Arne Dahl, einer der erfolgreichsten skandinavischen Krimiautoren, kommt nach Nürtingen. Er geht mit einer neuen Ermittlerin an den Start. Zuletzt stand seine Krimi-Serie um das Duo Berger und Blom monatelang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. In seinem neuen Fall ttrifft es einen Konzernboss in der Stahlindustrie, dann einen Marketingmanager im Dienst der Autolobby: In Schweden ereignen sich zwei Bombenattentate, bevor der Täter mit der Polizei Kontakt aufnimmt – und mit mehr droht. Ein Klimaaktivist auf Abwegen, scheint es, der von Sünde, heiligem Zorn und Rache faselt. Nur Eva Nyman, Kriminalkommissarin und Chefin eines eingeschweißten kleinen Teams, ahnt, dass mehr dahintersteckt. Sie muss handeln, um einen dritten, noch viel verheerenderen Anschlag zu verhindern …

Arne Dahl, Fr. 23. Februar, 19.30 Uhr, Kreuzkirche, Nürtingen, k3n.de