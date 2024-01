Paul Panzer – »Apaulkalypse« in Heilbronn

Paul Panzer lädt ein zum jüngsten Gericht. Nach sieben verflixt genialen Live-Programmen führt er die Zuschauerinnen und Zuschauer doch nun tatsächlich ans Ende aller Tage. Schon immer waren sie seine große Leidenschaft, die menschlichen Abgründe, Schwächen und Unzulänglichkeiten. Mit »Apaulkalypse« nimmt Paul alle an die Hand, mit in die Strahlungszone menschlicher Dummheit und lehrt sie die große Freude am Weltuntergang. Lachanfälle sind ausdrücklich erwünscht, wenn der Kult-Comedian vom Ende der Welt erzählt.

Sa. 17. Februar, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.s-promotion.de