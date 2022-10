Rock-Symphony-Night in der Liederhalle Die größte Band der Welt

Mit einem aufregenden musikalischen Mix der Rock- und Popkultur und der Symphonik des 19./20. Jahrhunderts sind die Rocksymphoniker des ORSO seit mittlerweile einem Vierteljahrhundert einzigartig. Das Rock-Symphony-Orchestra ist ein gewaltiger Klangkörper bestehend aus einem 130-köpfigen Symphonieorchester, Rockband, großem gemischten Chor und verschiedensten Solisten. Zu hören sind spektakuläre Titel – eigens von Wolfgang Roese für ORSO arrangiert – von Legenden wie Led Zeppelin, Queen, George Michael, Aerosmith, David Bowie, Rammstein, The Rolling Stones, Deep Purple und vielen anderen mehr! Das Ensemble vereint Laien- und Profimusiker aus über 20 Nationen aller Altersstufen. alh

Rock-Symphony-Night - Crossover at its Best,

Sa. 23. Oktober, 19 Uhr, Liederhalle Stuttgart, www.orso.com

