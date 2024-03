Schlossfestspiele Zwingenberg: Zorro & Don Giovanni

Die Schlossfestspiele Zwingenberg begeistern in diesem Sommer mit dem actionreichen Mantel-und-Degen-Musical »Zorro«, der Oper »Don Giovanni« sowie einem attraktiven Rahmenprogramm. Gestartet wird am 12. Juli in der Reihe »Musik aus aller Welt« mit Thomas Roth, einem Botschafter der schwedischen Nyckelharpa. Am 14. Juli folgt das Familienkonzert mit einem »Piccolo Giovanni«. Am 19. Juli wiederum werden in der Gala »Stars unter Sternen« gleich vier Musicalstars bekannte Hits präsentieren. Vom 23. Juli bis zum 28. Juli wird dann »Zorro – Das Musical« gespielt. Die Musik für das Familien-Musical stammt von den »Gipsy Kings«. Vom 2. bis 4. August führen anschließend das Ensemble sowie Festspielchor und -orchester Don Giovanni auf. Mozarts Meisterwerk zählt seit seiner Uraufführung zu den Top-Hits der Opernliteratur.

Fr. 12. Juli bis So. 4. August, Schloss Zwingenberg

Tickets unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de und in den bekannten Vorverkaufsstellen