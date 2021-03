Sina Schulz bei den Kreuzgangspielen Feuchtwangen

Die Schauspielerin Sina Schulz ist in Feuchtwangen gut bekannt, steht sie doch schon seit Jahren bei den Kreuzgangspielen auf der Bühne.

Nur im vergangenen Sommer hatte sie sich anders verpflichtet und war nicht im Sonderprogramm zu sehen. Nun, im neuen Jahr mit altem Spielplan, kehrt Sina Schulz doch noch in den Kreuzgang zurück, denn leider kann Sabine Sachse, die im Sonderprogramm vor allem durch ihre gesanglichen Leistungen auffiel, nicht mehr dabei sein. Sabine Sachse hat zahlreiche musikalische Projekte, denen sie im Sommer nachgehen möchte, die es leider aber unmöglich machen zugleich in Feuchtwangen auf der Bühne zu stehen.

Sina Schulz

Umso schöner ist es, dass Sina Schulz sofort zusagen konnte und sich auch wieder sehr auf ihren Sommer in der Kreuzgangstadt freut. Die Schauspielerin ist unter anderem als Lucy Westenra in Bram Stokers „Dracula“ zu erleben.

Sina Schulz absolvierte ihre Ausbildung an der Schule für Schauspiel Hamburg, die sie 2011 abschloss. Seit Sommer 2012 spielt sie regelmäßig bei den Kreuzgangspielen. In den vergangenen Jahren war sie darüber hinaus mit den Solostücken „Herzsprung“ in Kiel, „Marlene und ich“ im Jahrmarkttheater Bostelwiebeck und bei „Käthe holt die Kuh vom Eis“ im Packhaustheater in Bremen zu sehen. Zuletzt spielte sie ihr Solostück „Herzspung – Ahnungslos durch die Nacht“ auf dem Theaterschiff Bremen und war u.a. an der Komödie Bremen, den Komödianten Kiel und der Komödie Kassel engagiert.

Weitere Informationen und Karten für die Spielzeit der Kreuzgangspiele 2021 gibt es im Kulturbüro der Stadt Feuchtwangen, Telefon: 09852 90444 sowie im Internet unter www.kreuzgangspiele.de