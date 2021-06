Solina Cello Ensemble – »Herzklopfen« – Klassik & Pop/Rock

Das Kulturamt Bad Rappenau lädt am Sonntag, 27.06.2021 ein zu einem Schlosshof-Konzert ganz im Zeichen der Zweisamkeit, mit all ihren Variationen! Wer könnte das musikalisch trefflicher verkörpern, als zwei Cellistinnen mit Highlights aus der Klassik-, Pop- und Rockmusik? Die beiden Musikerinnen des »Solina-Ensembles«, Lisa Pokorny und Katrin Banhierl, nehmen ihr Publikum mit auf einen sehr bunten Streifzug durch alle nur denkbaren Musikgenres. Hört man das Wort »Cello« schweifen die Gedanken sicherlich zur klassischen Musik, doch geht es mit der Königin der Instrumente auch ganz anders. Der menschlichen Stimme am nächsten, ist der warme, gewinnende Celloklang hinzu ein perfektes Medium um Pop & Rock Song zu interpretieren. Die Gäste erwartet ein Konzert voller Wärme, Brillanz und außergewöhnlichen Momenten.

Solina Cello Ensemble, So. 27. Juni, 17 Uhr, Wasserschloss Bad Rappenau, Schlosshof, www.badrappenau.de