Soul Food by Nelson Müller in Heilbronn

Wenn Pfifferlinge auf die Temptations treffen, ein Lammkotelett auf Diana Ross und ein Saibling auf Otis Redding, dann steht garantiert Koch Nelson Müller am Herd. Er ist nicht nur TV-Entertainer und Sternekoch aus Essen, sondern auch seit frühester Jugend Musiker, Sänger und Komponist. Der charismatische Koch mit ghanaischen Wurzeln ist in Stuttgart aufgewachsen, kochte vom Schwabenländle bis nach Sylt in hochkarätigen Restaurants und führt nun sein eigenes Restaurant im Ruhrgebiet. Nelson Müller beherrscht die gehobene, aber auch die leckere, bodenständige Küche – und gleichzeitig ist er auch TV-Entertainer, etwa als Juror bei »The Taste«. Und so begeistert wie er sich dem Kochen widmet, so leidenschaftlich gibt er sich auch der Soul-Musik hin. Kochen und Musik – eine einzigartige Kombination, die Nelson Müller lebt und nun auch erstmalig auf die Bühne bringt.

Do. 14. März, 20 Uhr, Harmonie Heilbronn, www.provinztour.de