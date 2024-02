Stick in Mind in Untergruppenbach

Bereits seit 25 Jahren sind die beiden Gitarristen Ricky Jenkner und Jörg Oberascher unter dem Namen »Stick in Mind« als Gitarren-Duo zu sehen und zu hören. »Stick in Mind« – das ist Instrumentalmusik der unterschiedlichsten Stilrichtungen mit zwei Gitarren: Blues und Jazz mischt sich mit Pop und Rock. Die Kompositionen aus der Feder von »Stick in Mind« erklingen mit unterschiedlichen Gitarren mal feurig-temperamentvoll mit spanischem Flair, mal balladesk. Groovige Rock-Stücke reißen das Publikum ebenso mit wie irisch angehauchte Melodien.

Sa. 16. März, 20 Uhr, Burg Stettenfels, Untergruppenbach