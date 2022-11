Die beiden Schwäbisch Haller Gitarristen entfachen auf ihren zwei Instrumenten Virtuosität und Klangfarben: argentinischer Tango, Flamenco, perkussive brasilianische Rhythmen, virtuose Versionen von Pop und Jazz Standards. Jona Steinmeyer (*2002): vier Mal erster Preis Bundespreis Jugend Musiziert. Sein Spiel: charismatisch, introvertiert, virtuos, explosiv. Ein Ausnahmekünstler, der jeden in seinen Bann zieht! Jürgen Ohnemus (*1960): Klassik und Kreativität, zahllose erfolgreiche Projekte. Tourneen in vielen europäischen Ländern, Japan, Indien und Singapur. Seit seinem 16. Lebensjahr ist er Teilnehmer oder Initiator von LP und CD Aufnahmen, auch mit eigenen Kompositionen. 19. Nov., 20 Uhr in der Evangelisch-Methodistischen Christuskirche in Schwäbisch Hall, Am Säumarkt 8/1. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.

String Sensation, Sa. 19. November, 20 Uhr, Evangelisch-Methodistische Christuskirche, Schwäbisch Hall, www.schwaebischhall.de