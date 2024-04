Theater Lichtermeer: der kleine Drache Kokosnuss

Der kleine Drache Kokosnuss bricht zu einem ganz besonderen Abenteuer auf. Mit dabei sind natürlich auch das schlaue Stachelschwein Matilda und der Fressdrache Oskar (keine Angst, er ist Vegetarier). In dieser aufregenden Mischung aus Schauspiel, Tanz und Musik gibt es natürlich viel zu erleben, zu lernen und zu lachen. Am 27. April ist er in der Alten Mälzerei in Mosbach zu sehen. Bei all unseren Stücken erwartet das kleine und große Publikum eine verspielte Inszenierung mit tollen Songs und einem wandelbaren Bühnenbild.

Sa. 27. April, 15 Uhr, Alte Mälzerei, Mosbach

Alle Informationen sowie Tickets unter theaterlichtermeer.de