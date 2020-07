Videoserie »Europeana«

Der tschechische Autor Patrik Ouředník dekonstruiert auf gleichsam ironische wie provokante Art die bekannte Geschichte Europas. Wie in einem Kaleidoskop werden einzelne Geschichten und Handlungsstränge zusammengesetzt und Ereignisse unterschiedlichster Dimension aneinandergereiht. In Zeiten, in denen Europa wieder auf dem Prüfstand steht und Solidarität geprüft und erst wieder bewiesen werden muss, zieht das Schauspiel Stuttgart mit »Europeana« einen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart und öffnet den Blick in eine ungewisse Zukunft. Eine rasante Reise durch das 20. Jahrhundert, seine Ideologien, seine utopischen Gesellschaftsentwürfe und seine Abgründe. Bei »Europeana« handelt es sich um eine Videoserie des Ensembles von Schauspiel Stuttgart. Dabei wird jeweils jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 18 Uhr eine neue Folge online gezeigt.

»Europeana«, Schauspiel Stuttgart, online unter www.schauspiel-stuttgart.de