»Help! - »Wir helfen!«: MORITZ verhilft fünf Kindern zu besserem Leben

× Erweitern Spender und MORITZ Geschäftsführer Ingo Eckert (Mitte) mit den Help!-Vorständen Alois Schöllhorn (links) und Heinz Zeisberger (rechts).

Wenn irgendwo auf der Welt ein hilfsbedürftiger Mensch nach Hilfe ruft, kommt aus Schwäbisch Hall die Antwort: »Wir helfen!« Dort hat der karikative Verein »Help! - Wir helfen! e.V.« seinen Sitz. Und der Name ist Programm.

2008 von 17 Mitgliedern gegründet, konnte in den vergangenen zehn Jahren über 1800 Menschen mit körperlichen Behinderungen, vornehmlich Kindern, geholfen werden. Auch MORITZ als Unternehmen und Geschäftsführer Ingo Eckert in persona unterstützen »Help!« seit nunmehr fast fünf Jahren. »Die Kinder bekommen ein neues Leben geschenkt und werden wieder wertgeschätzt«, sagt Ingo Eckert, dank dessen Spende fünf Kinder von den Philippinen erfolgreich operiert werden konnten. Alle litten an Gaumen- und Lippenspalten. »Diese Operationen eröffnen den Kindern eine neue Lebensperspektive, die sie vorher quasi nicht hatten.«

Insgesamt wurden inzwischen knapp 800.000 Euro gesammelt und eingesetzt. Die Spendengelder kommen zu hundert Prozent dort an, wo sie gebraucht werden, versichert der erste Vorsitzende Heinz Zeisberger. Das wird dadurch sicher gestellt, dass alle Tätigkeiten im Verein ehrenamtlich sind und anfallende Kosten, zum Beispiel fürWerbung, von Fördervereinen getragen oder in Natura gespendet werden. Aktuell hat der Verein 547 Mitglieder. Der Mitgliedsbeitrag beträgt zwölf Euro pro Jahr.

Bis Juli 2018 wird der Verein die stolze Zahl von 2.000 (!) medizinischen Behandlungen erreicht haben. Der Ausbau einer Werkstatt für körperlich behinderte Menschen wurde mit Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit finanziert. Dauerhafte Partnerschaften mit mehreren medizinischen Einrichtungen wurden geknüpft und unter anderem konnte ein Dialysezentrum realisiert werden.

Spendenkonto: DE32 6229 0110 0001 2340 05

BIC: GENODES1SHA

VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim