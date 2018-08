»Heute feiern wir richtig«

Ob Hochzeit, Geburtstag, Jubiläum, Familienfest, Firmenfeier, Messe oder Tagung, für 10 oder 1.000 Besucher – in der Metropol-Region findet man für jeden Anlass die richtige Location. Die Bandbreite reicht dabei von der klassischen Gastronomie über Stadthallen, Bürgerzentren und ausgewiesene Messe- und Kongresshotels.

Egal ob Partys oder Tagungen, Festivals oder Meetings. Die Eventszene ist im Wandel, vor allem wenn es um Business-Veranstaltungen geht. War es früher noch die klassische Konferenz mit den Arbeitskollegen, sind es heute Formen wie der »Open Space« oder das trendige »World Café«, in dem Teilnehmer in kreativer Offenheit zusammenfinden sollen – interaktiv, individuell. Das Ziel ist, die kollektive Intelligenz nutzen um Synergien zu schaffen, nach dem Motto: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Eventplaner stehen in puncto Tagungen heute also vor der Herausforderung, neue Konzepte zu entwickeln, wenn es um den Verkauf von Ideen oder Wissensvermittlung geht. Die Digitalisierung der Welt verändert nicht nur die Art wie wir kommunizieren, sondern auch die Art wie wir Arbeiten oder unsere Freizeit gestalten. Petra Roser, Geschäftsführerin der Stadthalle Reutlingen, verrät, wie sich die Trends in der Veranstaltungszene bemerkbar machen: »Die Anforderungen an die Ausrichter steigen, nicht nur, was die technische Seite betrifft«. Schnelles und sicheres W-Lan ist heutzutage beispielsweise eine selbstverständliche Vorraussetzung, um als Austragungsort nicht nur von Firmenevents zu fungieren. »Aber auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle für Firmen heutzutage«, betont Roser. Die Stadthalle Reutlingen ist in dieser Hinsicht ein wichtiger Vorreiter, so spielen sie alle ihre Veranstaltungen klimaneutral. »Die Stadthalle hat mit ihrer nachhaltigen Ausrichtung, der Green-Globe-Zertifizierung sowie der Highspeed-Internetanbindung und Hightech-Conferencing mit einer 10 GBit/s Leitung, eine einzigartige Kombination von Alleinstellungsmerkmalen am Markt geschaffen«. Dabei seien die Anforderungen an die Veranstalter im Metropolraum Stuttgart wie in der ländlichen Region die gleichen. Firmen wie auch Privatpersonen - beim Thema Feiern und Tagen sind fertige Allroundpakete nicht mehr das Mittel der Wahl. »Die Tendenz geht hier klar in Richtung individualisierter Lösungen«, so Roser.

Moderne Event-Arten

Open Space-Konferenz: Der »offene Raum« ist eine Veranstaltungsform, in der bis zu 100 oder mehr Teilnehmer anhand einer grob gehaltenen Arbeitsfrage Themen sammeln und mit inhaltlicher Offenheit in Arbeitsgruppen Projekte erarbeiten. Die Offenheit soll Kreativität und Initiative der Teilnehmer fördern.

World Café: Die Idee des »World Cafés« profitiert von einer »Kaffeehaus-Atmosphäre«. Hier diskutiert eine überschaubare Gruppe von Personen an kleinen Tischen über eine präzise Frage- oder Problemstellung mit dem Ziel, gemeinsamen Lösungen zu finden.