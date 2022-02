„RoseNTage“ des Citymarketing Nürtingen zum Valentinstag

Das Citymarketing Nürtingen e.V. ruft im Vorfeld des Valentinstags die „RoseNTage“ aus: Die teilnehmenden Citymarketing-Unternehmen verschenken am Freitag, 11. und Samstag, 12. Februar ökologisch-produzierte Rosen an ihre Kunden.

Die Rosen bezieht das Citymarketing Nürtingen von „Oui Coco! Blumen & Mehr“ – gelegen in der Nürtinger Altstadt und zudem Citymarketing-Mitglied. „Mit dem Kauf der Rosen in der Nürtinger Innenstadt und dem Verschenken an die Kunden unserer Mitglieder erfüllen wir unser Citymarketing-Ziel, die Attraktivität von Nürtingen zu erhöhen – und machen unseren Kundinnen und Kunden eine Freude zum Valentinstag“, so Frank Schweizer, erster Vorsitzender des Citymarketing Nürtingen e.V.

Das Citymarketing Nürtingen verschenkt über seine Mitglieder sogenannte „Eco-Rosen“ an die Kunden, welche fair und ökologisch angebaut sind: Ökologie-orientierte Produktion, alltags-sprachlich als „ökologische Produktion“ bezeichnet bedeutet, dass während des Anbaus auf mögliche Umweltauswirkungen geachtet und Umweltschäden sowie gesundheitliche Risiken für Arbeiter und Endkonsumenten minimiert werden. „Unsere Valentinstags-Rosen kommen aus Italien oder Holland, nur von Betrieben mit hohen ökologischen Standards und unter strengen europäischen Vorgaben angebaut“ zählt Melanie Wägner, Geschäftsführerin des Ci-tymarketing Nürtingen, auf. Sophie Fischer, Veranstaltungsmanagerin beim Citymarketing, ergänzt: „Das heißt faire Lohn- und Arbeitsbedingungen, weniger weil optimierter Wasserver-brauch – und wir sparen CO2 ein aufgrund der kürzeren Transportwege.“

Folgende Citymarketing-Mitglieder sind bei den #RoseNTagen dabei – Sortierung A bis Z: Al Centro Bäckerei Medla Belsers Bernd Weber Bildhauermeister Brillengalerie GmbH Emilios Fashion Store Frank Schweizer e.K. G. Zimmermann's Buchhandlung GmbH Goldankauf Nürtingen Gran Moda Haarraum8 Luisa Cerrano Maier und Jurke Schmuck Gbr Modehaus Haug GmbH MORE & MORE Nürtinger Zeitung Bleher – Raumdesign & Handwerk Russ Jesinger Vertriebs GmbH & Co. KG Salzgrotte Salevita Street One Studienkreis GmbH