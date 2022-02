„RoseNTage“ des Citymarketing Nürtingen zum Valentinstag

Das Citymarketing Nürtingen e.V. ruft im Vorfeld des Valentinstags die „RoseNTage“ aus: Die teilnehmenden Citymarketing-Unternehmen verschenken am Freitag, 11. und Samstag, 12. Februar „Fairtrade“-Rosen an ihre Kunden.

„Das Citymarketing Nürtingen generiert damit die erste Fairtrade-Aktion nach der Verleihung des Titels zur Fairtrade Stadt Nürtingen“, freut sich Frank Schweizer, erster Vorsitzender des Citymar-keting Nürtingen e.V. „Mit dem Kauf der Rosen in der Nürtinger Innenstadt und dem Verschenken an die Kunden unserer Mitglieder erfüllen wir unser Citymarketing-Ziel, die Attraktivität von Nürtin-gen zu erhöhen – und machen unseren Kundinnen und Kunden eine Freude zum Valentinstag!“

„Unsere Valentinstags-Rosen kommen aus fairem Handel und nur von Farmen, für die strenge Umweltmaßnahmen wie die wassersparende Bewässerung gelten. Während des Anbaus ach-ten die Farmer auf mögliche Umweltauswirkungen, vermeiden Umweltschäden und gesund-heitliche Risiken für Arbeiter und Endkonsumenten“, zählt Melanie Wägner, Geschäftsführerin des Citymarketing Nürtingen, auf. Sophie Fischer, Veranstaltungsmanagerin beim Citymarke-ting, ergänzt: „Das heißt faire Lohn- und Arbeitsbedingungen, denn Frauen machen circa die Hälfte der Mitarbeiter auf den Blumenfarmen aus. Viele der Pflückerinnen und Mitarbeiterinnen in der Verpackung sind alleinerziehend und haben einen geringen Bildungsstand. So können wir mit unseren RoseNTagen zum Valentinstag soziale und ökologische Unterstützung leis-ten.“

Die Rosen bezieht das Citymarketing Nürtingen von „Oui Coco! Blumen & Mehr“ – gelegen in der Nürtinger Altstadt und zudem Citymarketing-Mitglied.

Folgende Citymarketing-Mitglieder sind bei den #RoseNTagen dabei – Sortierung A bis Z:

Al Centro Bäckerei Medla Belsers Bernd Weber Bildhauermeister Brillengalerie GmbH Emilios Fashion Store Frank Schweizer e.K. G. Zimmermann's Buchhandlung GmbH Goldankauf Nürtingen Gran Moda Haarraum8 Luisa Cerrano Maier und Jurke Schmuck Gbr Modehaus Haug GmbH MORE & MORE Nürtinger Zeitung Bleher – Raumdesign & Handwerk Russ Jesinger Vertriebs GmbH & Co. KG Salzgrotte Salevita Street One Studienkreis GmbH