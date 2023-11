5 Vorteile für einen Fenstertausch

Das Erneuern der Fenster im Eigenheim ist keine Investition, die schnell getätigt ist. Eines steht jedoch fest: Sie lohnt sich nicht nur aus optischen Gründen. In Zeiten steigender Energie- und Heizkosten, amortisiert sich die Maßnahme bereits nach wenigen Jahren. Die Volksfenster-Aktion ist zeitlich begrenzt. In wenigen Schritten wählen Sie Material und Profil, Typ und Größe, sowie Verglasung und Funktionen aus. Welche weiteren Vorteile der Fenstertausch mit sich bringt, erfahren Sie in folgender Aufführung.

Reduktion des eigenen CO2 Ausstoßes

komfortabler Wohnen

besserer Einbruchschutz

verbesserter Schallschutz

trägt zur Wertsteigerung bzw. dem Werterhalt der Immobilie bei

Warum alte Fenster überhaupt erneuern?

Im Rahmen einer Modernisierung werden Fenster fast immer erneuert. Oft sind sie beschädigt und schließen nicht mehr richtig. Trübe Scheiben und ein verzogenes Profil sind die gängigsten Alterserscheinungen. Ein anderer Grund: Sie werden aktuellen Energiestandards nicht mehr gerecht und müssen bei der Sanierung durch modernere Systeme ersetzt werden.

Wärmekomfort und Energieeffizienz

Durch einfach verglaste Fenster zieht es oft durch. Die Oberfläche ist kalt und fördert die Bildung von Kondensat und Schimmel. Neue Fenster zeichnen sich selbst in den unteren Preiskategorien durch eine höhere Dichtigkeit aus. Sie vermeiden Zugluft und reduzieren durch ihre Isolation die Gefahr der genannten Kältebrücken. Bei einem geringeren Energieaufwand kann eine angenehme Raumtemperatur gewährleistet werden. Der Raum erreicht viel schneller die gewünschte Wohntemperatur.

Moderne, dreifach verglaste Fenster haben gegenüber Einfachglas (verbaut bis ungefähr 1978) eine um 80 % höhere Dämmwirkung. Das bestätigt das Institut für Fenstertechnik aus Rosenheim (). Selbst ein Upgrade von Zweifachglas auf Dreifach-Fenster macht sich bezahlt. Hier beträgt die Dämmungs-Verbesserung bis zu 70 %.

Leiser und sicherer

Die moderne Verglasung sind fast immer leiser als die alten Fenster. Wohnen Sie jedoch an stark befahrenen Straßen, Spielplätzen oder Bahntrassen, reicht das nicht aus. Hier gilt, es Produkte mit zusätzlicher Schallschutzverglasung zu ordern. Auch das Volks-Fenster von fensterversand.com hat diese im Programm. Selbst gegen Fluglärm können diese Produkte effektiv schützen.

Ein weiterer Vorteil des Fenstertausches ist der bessere Einbruchschutz. Besonders im Erdgeschoss kann es sich lohnen, auf Ausführungen mit zusätzlicher Pilzkopfverriegelung und abschließbarem Griff zu setzten. Der Aufpreis für diese Ausstattung hält sich in Grenzen. Wenn Sie komplett auf Nummer sicher gehen wollen, führt kein Weg an der Sicherheitsverglasung vorbei. Eine Folie zwischen den Scheiben macht das Einschlagen sehr schwer bis unmöglich. Das kostet selbst die ambitioniertesten Einbrecher wertvolle Zeit.

Ihre Immobilie steigt im Wert

Nutzen Sie das Volks-FensterAngebot, um Haus oder Wohnung für potenzielle Käufer interessant zu machen. Diese achten nämlich besonders auf eine moderne Verglasung, gute Dämmung und den Einbruchschutz. Mit der Sanierung können smarte Extras günstig hinzugefügt werden. So lassen sich beispielsweise smarte Rollläden und Lüftungssysteme ohne viel höhere Arbeitskosten montieren.

Sichern Sie sich den Rabatt und bestellen noch heute das individuelle Volksfenster. Mit wenigen Klicks wählen Sie Dekor und Farbe fest, bevor es an Technik und Dimensionen geht. Die Lieferung erfolgt kostenlos ab einer bestimmten Warenwert. Die Aktion umfasst Fenster aus Alu, Holz, Kunststoff, Holz-Aluminium und Kunststoff-Aluminium.