1. ABI Zukunft Heilbronn - Power für die Berufswahl

»Was mache ich nach meinem Abitur?«, »Womit habe ich die besten Zukunftsaussichten und Karrierechancen?« – diese sind die typischen Fragen junger Menschen für die Zeit zwischen Schule und Beruf. Studium, Ausbildung, ein Praktikum, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder nach dem Abi erst einmal die Welt mit Work & Travel entdecken - viele mögliche Optionen stehen den jungen Menschen zur Verfügung.

Damit die Schüler bei ihren Entscheidungen nicht allein gelassen werden, zeigt die 1. ABI Zukunft Heilbronn am Samstag, 8. Februar 2020 in der Zeit von 10:00 – 16:00 Uhr Wege und Möglichkeiten auf, um herauszufinden, wie sie den für sich richtigen Weg nach ihrem Abi einschlagen.

»Die Messe richtet sich sowohl an Schüler, die bereits eine Vorstellung von ihrem Berufsweg haben, als auch an solche, die noch nicht wissen, wohin die Reise gehen soll«, erklärt José Rodrigues Freitas, Veranstalter der JF MESSEKONZEPT GmbH & Co. KG. »In lockerer Atmosphäre können Gespräche auf Augenhöhe geführt werden. Außerdem kann man eine Vorstellung davon gewinnen, welche Türen einem mit einer bestimmten Qualifikation später offenstehen«, so Rodrigues Freitas.

Um in der heutigen Zeit einer effizienten und passgenauen Berufsorientierung gerecht zu werden, muss man sich als Veranstalter spezialisieren. Mit den rund 50 hochkarätigen Ausstellern, wie dem Amtsgericht Heilbronn, dem Arbeiter-Samariter-Bund Baden-Württemberg e. V. Region Heilbronn-Franken, der Hochschule Heilbronn, der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Mosbach, der ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, der HfK+G Hochschule für Kommunikation und Gestaltung, der Kreissparkasse Heilbronn, dem Polizeipräsidium Heilbronn u.v.m., bietet die ABI Zukunft Heilbronn einen gesunden Querschnitt an interessanten Ausstellern, den man sich nicht entgehen lassen sollte. Vom Wirtschafts-unternehmen, über Behörden bis hin zu Auslandsaufenthalten und verschiedenen Angeboten eines Freiwilligen Sozialen Jahres, bietet die ABI Zukunft Heilbronn alle Möglichkeiten sich zu informieren. Die richtige Entscheidung für den späteren Beruf kann man nur treffen, wenn einem alle Optionen bekannt sind.

Die Passgenauigkeit dieser Messe spiegelt sich auch im spannenden und ideenreichen Vortragsprogramm wider. Vorträge zu Themen wie: »Ausbildung und Studium bei der Landespolizei Baden-Württemberg« oder »Nach der Schule erst mal ins Ausland? Eurodesk informiert über alle Möglichkeiten weltweit.« sind nur ein Ausschnitt einer vielfältigen Bandbreite des Rahmenprogrammes.

Pubertät, Ungewissheit, Prüfungsstress oder sogar ein Umzug in eine neue Stadt. Wenn ein Abiturient sich auf dem Weg zur Reifeprüfung befindet oder sich neu orientieren möchte und auch muss, steht ein komplexer Findungsprozess bevor, bei welchem Eltern aber auch Lehrer eine einflussnehmende Rolle spielen. Subjektive Meinungen aus dem engeren Umfeld prasseln auf die Teenager ein. Hinzu kommen gewisse Ansprüche an sich und die eigene Zukunft. Hierbei ist die Aufgabenstellung für alle Aussteller klar. Sie müssen eine neutral beratende Instanz bilden und sich voll und ganz im persönlichen Gespräch dem Schüler und auch den oftmals vom Angebot genauso überforderten Eltern zuwenden. Sie informieren nicht im Fachjargon, sondern auf Augenhöhe. Die Aussteller müssen sehr authentisch erzählen, wie die Anforderungen in ihrem Unternehmen/an ihrer Hochschule oder Universität aussehen, wie die Ausbildung oder das Studium abläuft, worauf man sich insgesamt einzustellen hat. Nur so fühlen sich die jungen Menschen abgeholt. Durch aktives Zuhören und ernstes Interesse am Besucher eröffnen sich für beide Seiten die Wege zum absoluten Messeerfolg!

Die Messe ist am 08.02.2020 von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet und der Eintritt und die Teilnahme an allen Vorträgen und Workshops ist kostenlos!