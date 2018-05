Autohaus Schedler feiert 20 Jahre SEAT in Obersulm

× Erweitern Autohaus Schedler

Bereits seit 20 Jahren ist das Autohaus Schedler Händler und Kfz-Werkstatt der Marke SEAT. Zum Jubiläum blickt Mike Schedler auf die Anfänge in Obersulm zurück und wagt gleichzeitig einen optimistischen Blick in die Zukunft.

Die Erfolgsgeschichte der Automarke SEAT in Obersulm ist untrennbar mit dem Namen Schedler verbunden. Der Autobauer hat dem Obersulmer Autohaus von Mike Schedler zur 20-jährgien Zugehörigkeit als Partner und Haupthändler der Automarke gratuliert.

Am 5. Mai 1985 hat Kfz-Meister Günther Schedler in der Pfarrgasse von Obersulm Affaltrach seine Kfz-Werkstatt als Einmann-Betrieb gegründet. Als er 1991 auf das ehemalige Gelände der Firma Landmaschinen-Frisch in der Weilerstraße umzog, bot er seinen damals 23-jährigen Sohn Mike an, in die Firma einzusteigen. 1998 bewarben sich Vater und Sohn erfolgreich beim Autobauer SEAT als Händler und Vertragswerkstatt. »Als dann kurz darauf der erste Autotransporter ankam und die ersten SEAT auf dem Hof standen, wussten wir, dass unsere Bewerbung erfolgreich war«, erinnerte sich Mike Schedler an die Gründerzeit.Seit April 1998 ist das Autohaus Schedler SEAT Händler und Kfz-Werkstatt für die zum VW-Konzern gehörende Marke aus Spanien.

Im Jahr 2000 erfolgte bei der Automarke der Aufstieg zum Haupthändler, 2006 erwarb das Autohaus ein größeres Grundstück im Obersulmer Gewerbegebiet Brücklesäcker um den Ortsteil Wilsbach. Und 2011 war es dann endlich soweit: Die Schedlers zogen mit ihrem Betrieb in das neue große Autohaus mit Kfz-Werkstatt nach Willsbach. Der ehemalige Einmann-Betrieb ist inzwischen zu einem mittelständischen Unternehmen mit insgesamt 22 Mitarbeitern gewachsen. »Unsere Marke ist weiter im Wachstum wir können in jedem PKW-Segment ein Auto anbieten«, betont Mike Schedler.

Mike Schedler blickt optimistisch in die Zukunft. »Uns steht aufgrund neuer Antriebstechnik ein großer Wandel bevor. SEAT ist eine gute und innovative Marke, die mit der Zeit geht und hier für Autofahrer Lösungen bieten wird.« sob

