Bye, bye Spielhallen: Hängt die Internet-Konkurrenz das lokale Angebot endgültig ab?

Spielhallen gehören schon seit langer Zeit zum typischen Stadtbild, so auch in Heilbronn. Mittlerweile bleiben immer mehr dieser örtlichen Glücksspiel-Betriebe geschlossen. Die primären Gründe dafür sind strenge Regulierungen durch den Gesetzgeber und die Konkurrenz im Internet.

Aus diesen und anderen Gründen werden Spielhallen immer unattraktiver und Spieler suchen nach einer Alternative, die sie online finden. Im Netz finden Glücksspielfreunde zahlreiche Online-Casinos und Slots, die viele Vorzüge gegenüber den örtlichen Spielanbietern bieten und daher gerne besucht werden.

Denn durch die Gesetzgebung dürfen Betreiber in Deutschland beispielsweise nur eine bestimmte Anzahl an Spielautomaten anbieten. Außerdem funktionieren diese mittlerweile nur noch mit einer persönlichen Karte, wodurch verhindert wird, dass an mehreren Geräten gleichzeitig gespielt werden kann. Zudem darf nur noch ein bestimmter Betrag vom Spielautomaten angenommen werden: Zahlt ein Gast zu viel ein, wird der Rest vom Automaten sofort wieder ausgegeben. Bis das Geld zum Spielen bereit ist, dauert es oft längere Zeit, da zunächst kleine Beträge umgebucht werden.

Die Vorzüge: Online-Casinos sparen unnötige Ausgaben

Ein Vorteil des Angebots im Internet ist, dass die Glücksspiel-Portale zu jeder Zeit zugänglich sind, da sie sich an keine Öffnungszeiten halten müssen und daher rund um die Uhr geöffnet haben. Die Spielhallen in Heilbronn und Umgebung, wie beispielsweise der Spieltreff La Chance, schließen meist gegen Mitternacht. Die Webseiten sind mittlerweile auch für den Einsatz auf mobilen Endgeräten konzipiert, so können Spieler sogar unterwegs per Smartphone oder Tablet spielen. Manche Online-Betreiber bieten zudem kostenlose Apps, damit der Zugriff auf die Webseite noch schneller und einfacher wird.

Getränke und Snacks sind im Supermarkt in der Regel günstiger als in der Spielhalle. Auch das ist ein Grund, warum Gäste lieber zu Hause spielen. Zudem ist die Anreise zum nächsten Casino nicht immer kostenlos, da ein Zug oder Pkw genutzt werden muss. Um diese Kosten zu sparen, melden sich Spieler in Online-Casinos an und investieren diese Ersparnisse durch den Wegfall des Fahrtweges lieber im Glücksspiel.

Die besondere Atmosphäre in Casinos und Spielhallen

Die Atmosphäre in örtlichen Spielhallen ist nicht für jedermanns Geschmack. Manchmal sind Mitspieler gereizt wegen der Verluste, was für schlechte Stimmung sorgt. Zusätzlich sind einige Spielhallen oft mit alten Teppichen und Möbeln eingerichtet, die einen schlechten Geruch verbreiten, da zu früheren Zeiten dort geraucht werden durfte.

Online im Casino spielen ist unkompliziert und bringt Boni

In Glücksspielhallen dauert es oft lange, bis das eingelegte Geld am Spielautomaten zur Verfügung steht. Online gibt es zahlreiche Methoden, um Einzahlungen bequem und in Sekundenschnelle vorzunehmen und das gesamte Guthaben steht sofort für das Glücksspiel zur Verfügung. Spieler, die sich spontan entscheiden, das Glück auf die Probe zu stellen, können Online schneller Glücksspiele nutzen. Denn es muss nicht erst der Ausweis vorgezeigt und eine Karte für die Automaten angefordert werden, wie es offline der Fall ist.

Nicht zuletzt melden sich Kunden vermehrt in Online-Casinos an, da die Bonusangebote dazu verleiten. Während Spielhallen strenge Auflagen für die Reklame auferlegt wurden, können Betreiber mit Boni werben. In vielen Glücksspiel-Portalen reicht schon eine Anmeldung, um den ersten Bonus zu kassieren. Dieser wird angeboten, damit sich Gäste von dem Glücksspielangebot im Internet überzeugen können.

Wurde das Bonusgeld entsprechend den Umsatzanforderungen des Online-Betreibers genutzt, wird es in sogenanntes Echtgeld umgewandelt und kann zur Auszahlung angefordert werden.

Weitere Bonusangebote sind Einzahlungsboni, wodurch Einzahlungen verdoppelt oder in einigen Fällen sogar vervielfacht werden. Kunden in Online-Casinos haben dann entsprechend mehr Budget zur Verfügung und können mit wenig Eigenkapital größere Einsätze wagen oder einfach länger und öfter spielen. Zudem werden per E-Mail oder SMS oft Geschenke wie Freispiele für bestimmte Slots oder Turnier-Teilnahmeberechtigungen verteilt, damit Spieler den Online-Casinos treu bleiben.

Die vielfältigen Angebote gibt es online

Spieler, die sowohl Casino-Spiele als auch Sportwetten nutzen, müssen nicht mehrere Betriebe aufsuchen. Online gibt es Betreiber, die beide Bereiche anbieten. Mit nur einer Anmeldung kann das gesamte Angebot genutzt werden und für Entertainment ist gesorgt.

In Spielhallen sind in der Regel nur Spielautomaten zu finden, die mit der Software von nur wenigen Herstellern bestückt sind. Die Vielfalt an Glücksspielen kennt im Internet keine Grenzen. Einige Online-Casinos verfügen über Tausende von Slots. Zudem gibt es Tischspiele in Hülle und Fülle und auch auf Live-Dealer oder Croupiers muss online nicht verzichtet werden, da durch die neueste Technologie das Streaming in Echtzeit möglich ist.

So steht es um die Sicherheit und Seriosität in Online-Casinos

Über die Sicherheit und Seriosität scheinen sich die Gäste der Online-Casinos Gedanken zu machen. Immer mehr Gäste melden sich in den online Glücksspiel-Portalen an, nehmen die Webseiten jedoch zunächst genau unter die Lupe. Liegt eine gültige Lizenzierung vor, so sind sich die Besucher sicher, gibt es weder Betrug noch Sicherheitslücken. Verfügt ein Online-Casino über eine Lizenz, so wird es von Behörden reguliert und überwacht. Diese stellen somit sicher, dass persönliche Daten mit neuester Verschlüsselungstechnik übertragen werden, damit keine unbefugte Person die Personalien abgreifen kann.

Außerdem müssen Glücksspiele mit einem „Random Number Generator“, kurz RNG, versehen sein. Durch diese Technologie können weder Spieler noch Betreiber Glücksspiele manipulieren und alle Nutzer haben die gleichen Gewinnchancen.

Erfahrungsberichte von echten Spielern und Experten, die im Internet kursieren, sind in erster Linie positiv. Daher melden sich vermehrt Gäste in Online-Casinos an, um mit kleinen Investitionen auszutesten. So überzeugen sich auch Skeptiker und können selbst herausfinden, ob sich das Online-Angebot tatsächlich lukrativ auswirkt und die Auszahlung von Gewinnen tatsächlich erfolgt.

Strenges Glücksspielgesetz in Heilbronn sorgt für Spielhallen-Schließungen

In Deutschland sorgte erst kürzlich ein neues Gesetz dafür, dass viele Spielhallen schließen mussten und so wird sich auch das Stadtbild in Heilbronn ändern. Momentan gibt es in der Stadt noch rund 13 Spielhallen, vor der Einführung des neuen Gesetzes, waren es deutlich mehr.

Die Auflagen für Spielhallen-Betreiber in Heilbronn sind enorm. Es darf sich nur noch eine Spielhalle in Gebäuden befinden, ein Mindestabstand von 500 Metern muss bis zum nächsten Glücksspiel-Betreiber eingehalten werden und die Schließzeiten sind von 3:00 Uhr bis 11:00 Uhr. Das kostenlose Anbieten von Snacks und Getränken ist untersagt und es darf keine auffällige Werbung gemacht werden.

Da nun die Genehmigungen für bestehende Spielhallen erloschen sind, gilt das neue Gesetz, wodurch die Mehrheit der Glücksspiel-Anbieter in Heilbronn zusperren muss. Auch in anderen Ländern sorgen strenge Regelungen dafür, dass das örtliche Angebot an Glücksspielen immer unattraktiver erscheint. Spieler flüchten daher vermehrt in Online-Casinos, wo sie mit höheren Einsätzen ein riesiges Angebot an Glücksspielen vorfinden und sich nicht an Öffnungszeiten halten müssen.

In Zukunft kann davon ausgegangen werden, dass immer mehr Spielhallen schließen werden und Online-Casinos als Sieger hervorgehen.