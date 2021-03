COA-Aktionswoche – Malwettbewerb der »Krümelkiste«

Die COA-Aktionswoche für Kinder aus Suchtfamilien (COA = Children of Alcoholics / Children of Addicts) lenkt jedes Jahr die Aufmerksamkeit von Öffentlichkeit und Medien auf die Mädchen und Jungen, die in Deutschland unter Suchtproblemen ihrer Eltern leiden. In diesem Jahr haben die Verantwortlichen für die Kindergruppe sich eine besondere Aktion ausgedacht – ein Malwettbewerb. Das Thema ist die Geschichte des Regenbogenpanthers als Bild für die Kinder, die sich in ihrer Familie in einer belastenden Situation befinden, weil ein oder beide Elternteile suchtkrank sind. Die Geschichte beschreibt die Situation bildhaft und soll Hoffnung machen. Verlost werden Preise wie ein Familientag im Erlebnispark Tripsdrill, ein Besuch im Waldkletterpark Weinsberg und noch viele weitere Preise.

Informationen zur bundesweiten Aktionswoche: www.coa-aktionswoche.de