Das Vorteilsprogramm für Kunden der Kreissparkasse Heilbronn

× Erweitern Sparkassen Vorteilsprogramm

Seit über zwei Jahren bietet die Kreissparkasse Heilbronn ihren Girokontokunden mit dem Vorteilsprogramm »einfachkaufen« einen besonderen Mehrwert: Sie bekommen beim Einkaufen Geld zurück. Und so einfach geht es: bei den »einfachkaufen« Partnern nach Herzenslust shoppen, mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) bezahlen und sich über Cashback auf das Girokonto freuen.

In Stadt und Landkreis Heilbronn gibt es mittlerweile über 160 »einfachkaufen« Partner – von Friseuren, Kosmetiksalons über Autovermietungen, Getränkemärkte bis hin zu Juwelieren, Optikern, Restaurants und Möbelhändlern. Aber auch über die Region hinaus können Sparkassen Kunden von dem Vorteilsprogram profitieren, und zwar deutschlandweit bei allen 4.000 Partnern der Sparkassen, die das Vorteilsprogramm ebenfalls anbieten. So profitieren wiederum 5.000.000 Kunden der 34 teilnehmenden Sparkassen von dem Vorteilsprogramm deutschlandweit.

Auch weiterhin werden neue Partner für das Programm gewonnen. Die Kreissparkasse Heilbronn freut sich seit Oktober 2018 die Stores comma und Liebeskind in Heilbronn als Partner dabei zu haben, wie auch zwei Subway-Filialen und das Vapiano in Heilbronn – und weitere interessante Partner werden folgen. Wer beim Weihnachtsgeschenke shoppen an »einfachkaufen« denkt, der spart bares Geld. Einfach mit der Sparkassen-Card (Debitkarte) bei einem einfachkaufen Partner zahlen und Cashback zurück aufs Konto bekommen. So macht Schenken doppelt Spaß. Alle wichtigen Informationen zu den Partnern in der Region und zum Programm gibt es auf www.einfachkaufen.hn. Deutschlandweit alle teilnehmenden Partner finden und sein Benutzerkonto mit den gesammelten Cashbacks immer im Blick haben – das alles ermöglicht die App »S-Vorteile«.

Mehr Infos auf www.einfachkaufen.hn