Der Christmas Garden Stuttgart begeisterte auch in dieser Saison

Am vergangenen Sonntag, den 16. Januar 2022, erleuchtete der Zoologisch-Botanische Garten Wilhelma in Stuttgart für diese Saison zum letzten Mal im magischen Lichterglanz des Christmas Garden.

Während der achteinhalb-wöchigen Laufzeit seit Mitte November verzauberten die imposanten Licht- und Soundinstallationen zahlreiche Besucher*innen – insgesamt wurden 140.000 Tickets verkauft. Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen konnte aufgrund der verlängerten Spielzeit damit nahezu die Besucherzahl aus den Jahren 2019/2020 erreicht werden. Dieser positive Zuspruch unterstreicht, dass sich der Christmas Garden zu einem der beliebtesten Ausflugsziele in der dunklen Jahreszeit in der Region Stuttgart entwickelt hat.

Auf dem rund zwei Kilometer langen Rundweg konnten Groß und Klein bereits zum dritten Mal zahlreiche atemberaubende Lichtinstallationen mit Millionen von Lichtpunkten und musikalischer Untermalung bestaunen. Dank der verantwortungsvollen Organisation und des umfangreichen, fortwährend angepassten Hygienekonzepts konnten die Gäste das funkelnde Glanzmeer sicher und unbeschwert genießen.

Christian Doll, Geschäftsführer der C² CONCERTS GMBH, zur erfolgreichen Saison 2021/2022 in Stuttgart: „Der Christmas Garden in der Wilhelma ist inzwischen ein fest etabliertes Veranstaltungshighlight in der Wintersaison in Stuttgart. Wir sind sehr froh und dankbar darüber, dass der Christmas Garden trotz der coronabedingten Einschränkungen in diesem Winter stattfinden konnte. Dieses Jahr wurde das Christmas Garden Team vor zahlreiche Herausforderungen gestellt, welche hervorragend gemeistert werden konnten. Darauf bin ich sehr stolz und ich möchte mich herzlich bei all unseren Mitarbeiter*innen für ihre Ausdauer und Flexibilität sowie dem Team der Wilhelma für die unkomplizierte und stets vertrauensvolle Zusammenarbeit herzlichst bedanken. Wir alle freuen uns schon jetzt auf die nächste Saison!“

Dr. Thomas Kölpin, Direktor der Wilhelma: “Es freut mich ganz besonders, dass der Christmas Garden in diesen schwierigen Zeiten so vielen Menschen eine Freude machen konnte und im wahrsten Sinne des Wortes bezauberndes Licht in die dunkle Jahreszeit brachte. Außerdem sieht man, dass mit einem überzeugenden Hygienekonzept ein Besuch der Wilhelma sicher ist, auch in den Abendstunden.“

Der Erfolg des Christmas Garden Stuttgart spricht für sich und daher wird bereits jetzt an der Fortsetzung gearbeitet, damit auch im Winter 2022 der Christmas Garden Stuttgart erneut öffnen kann. Dazu gehen alle Beteiligten an die Abstimmung eines neuen Trails unter dem Motto „Mit der Dämmerung beginnt die magische Reise“. Mit welchen Highlights die Besucher*innen rechnen dürfen, wird dann hoffentlich in den nächsten Monaten bekannt gegeben. Der Vorverkaufstart soll im Sommer 2022 erfolgen.