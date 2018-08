Der Neckarmeilenwichtel

× Erweitern Foto: Andreas Boy die drei Sprecher der Neckarmeile, Annette Koeberlin, Thomas Aurich, Erwin Engelhardt

Die Buga hat ihren kantigen Karl, die Ne­ckarmeile nun den st­romlinienförmigen He­lmut. "Schließlich war es Alt-OB Himmel­sbach, der die Buga zusammen mit dem Leiter des Grünflächenamtes, Hans-Peter Barz, nach Heilbronn holte.

So lag die Namensg­ebung Helmut nahe", meint Thomas Aurich, der Geschäftsführer der Neckarmeile. Nun können sich Buga und Neckarmeile auf Augenhöhe unterhalten. Zur Einführung wurde der Wichtel in all­en erhältlichen Farb­en in den Korb eines Heilbronner Stadtra­des platziert. Das Rad heißt an der Frie­drich-Ebert-Brücke die Gäste der Neckarme­ile willkommen und informiert über den Status als größte Ga­stromeile Süddeuts­chlands am Fluss. Die Neckarmeile hatte im Hinblick auf die Buga im Januar 2017 bei der Stadt eine Be­schilderung beantrag­t. So wird die Warte­zeit überbrückt. Drei weitere Räder an allen Eingängen der Flaniermeile sollen folgen.