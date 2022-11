Die beliebteste Hose der Welt: Das ist die Geschichte der Jeans

Nicht mehr lange und die berühmte Jeans feiert Geburtstag. Schon bald wird sie 150 Jahre alt und wohl kein Kleidungsstück konnte sich auf den Märkten wie Jeans-Meile.de so lange behaupten wie die Jeans, aus der Mode wird sie sicherlich nie kommen. Aber wie konnte die blaue Hose es schaffen, so erfolgreich zu werden? Wie schafft es die Jeans, immer noch so beliebt zu sein? Um das zu erfahren, muss eine kleine Zeitreise unternommen werden.

Denn interessant zu wissen ist, dass die Bluejeans ursprünglich zwar aus den USA kommt, der Erfinder aber ein deutscher Auswanderer war. Patentiert wurde die Jeanshose im Jahr 1873 von Jacob Davis und Levi Strauss. Damit begann die Geschichte der legendären Jeans. Wenn man sich für die Geschichte interessiert, kann man hier mehr zum Herstellungsprozess der Jeans erfahren und noch tiefer in die Materie eintauchen.

Woher stammt der Name Jeans?

Ursprünglich stammen die Hosen aus der italienischen Stadt Genua und wurden von dort in die USA geliefert. Aus der französischen Form des Stadtnamens Genes entwickelte sich im Laufe der Zeit dann die Bezeichnung “Jeans”. Der aus Franken stammende Levi Strauss wanderte im Jahr 1847 nach San Francisco aus und stellte dort für die Goldgräber strapazierfähige Arbeitskleidung her. Die Bezeichnung für die robuste Hose war: Jeans!

Für die Goldgräber verkaufte Levi Strauss Güter, die jeden Tag Verwendung fanden. Die sogenannten Duck Pants, die aus Segeltuch bestanden, wurden ursprünglich als Arbeitshose angeboten. Doch da sich das Geschäft nicht rentierte, wurden diese aus dem Sortiment genommen. Angesichts dessen ist immer wieder nachzulesen, dass die Duck Pants die Vorgänger der Jeans waren. Das ist allerdings nicht richtig.

Die Duck Pants ist nur ein weiteres Produkt, das von Levi Strauss verkauft wurde. Die eigentliche Idee, die Nähte mit Nieten zu verstärken, stammte nicht von Levi Strauss. Der Schneider Jacob Davis konnte es sich aber nicht leisten, diese Idee zum Patent anzumelden. Also nutzte er seinen Kontakt zu Strauss.

Das Patent

Damit die Hose robuster wurde, wurden an den Ecken der Hosentaschen Nieten angebracht. Zum Patent wurde diese Idee dann im Jahr 1873 angemeldet. Inhaber des Patents waren zu dieser Zeit Strauss und Davis. Kurze Zeit später konnte die Hose aus braunem Segeltuch durch die aus Baumwollstoff und mit Indigo gefärbte Hose abgelöst werden. Zusätzlich wurde die Jeans mit Nieten verstärkt und orange Nähte verzierten das Beinkleid.

Die Blue Jeans

Um das Jahr 1920 herum wurde der Begriff Blue Jeans aufgrund der Färbung geprägt. Etwa 10 Jahre später fand der Gürtel den Weg zur Hose und löste damit die Hosenträger ab. Nach dem 2. Weltkrieg fanden die Jeans den Weg nach Europa. Amerikanische Soldaten brachten diese aus ihrer Heimat mit. Die erste Jeans, die in Europa gefertigt wurde, stammt aus der L. Hermann Kleiderfabrik.

Im Jahr 1953 gab es dann in Europa auch die ersten Jeans für Frauen, deren Reißverschluss sich an der Seite befand. Fünf Jahre später wurde aus der L. Hermann Kleiderfabrik das Unternehmen Mustang.

Der Siegeszug der Jeans

In den 50er-Jahren wurde die Jeans in der Gesellschaft als Symbol des Protests gegen die Autorität und Tradition gefeiert. Jugendliche zeigten damit, dass sie sich mit der derzeitigen Situation im Land nicht identifizieren konnten. Die Erwachsenen bezeichneten die Jeans als ein Symbol für eine gewalttätige Unreife. Die Filmstars Marlon Brando oder James Dean sorgten dafür, dass die Hose weltweit noch bekannter wurde.

Wer in der ehemaligen DDR in Jeans bekleidet das Haus verließ, der musste mit einem Schulverweis rechnen. Auch Clubhausverbote waren keine Seltenheit. In den 1980er-Jahren änderte sich aufgrund der eigenen Produktion das Ansehen und die Jeans wurde zur gern getragenen Freizeithose.

Zu den bekanntesten Jeansmarken zählen sicherlich neben Levi’s, Mustang oder H.I.S. Jeans, auch Pepe Jeans und G-Star. In den 1990er-Jahren mussten einige Hersteller ein Zweitlabel gründen, damit sie im Trend bleiben konnte. Denn in dieser Zeit trug die Jugend lieber Baggy Pants, die es bei den Traditionsherstellern nicht zu finden gab.

Die Jahre 2000 bis 2022

Die Jeans hat sich schon lange etabliert und zahlreiche Modemarken haben Modelle in ihr Sortiment aufgenommen. Derzeit gibt es eine große Auswahl an Schnitten, Marken und Waschungen. Die Skinny-Jeans war ein neuer Trend im, wodurch das schicke Beinkleid neu interpretiert wurde. Das hat sich bis heute nicht geändert.

Immer wieder wird die Trend-Hose neu interpretiert und erfindet sich dadurch neu. Der Destroyed-Look konnte sich im Jahr 2010 etablieren und Männer und Frauen kombinierten die Jeans in einer Kombination mit Oberteilen aus blauem Stoff. Zu dieser Zeit gilt: Je kaputter die Hose ist, desto moderner ist der Träger.

Heute darf es wieder etwas entspannter sein und der Trend orientiert sich an der Mode der 90er-Jahre. Angesagt sind wieder Tapered Fit und Straight Fit. Allerdings sind es derzeit nicht mehr die Blue Jeans, die es auf den Laufstegen und Modemessen zu finden gibt. Sand-Töne dominieren die Mode-Szene, die sich mit anderen Kleidungsstücken aus Jeans kombinieren lassen. Ein weiterer Trend, dem wahrscheinlich noch viele folgen werden.

Die Waschungen

In den Anfängen der Hose war die Jeans nur in dunkelblau erhältlich. In den 1980er-Jahren wurde es dann immer beliebter, die Jeans durch verschiedene Methoden zu bleichen. Zusätzlich gibt es unterschiedliche Effekte wie mouth washed oder moon washed, die dazu führen, dass die Hose beim Neukauf schon aussieht, als würde sie bereits Jahre getragen. Weitere Waschungen sind unter anderem:

Rinse-Washed

Stone-Washed

Authentic

Acid-Washed

Old Blue-Washed

Die Jeans ist auch heute für die meisten Menschen noch eines der wichtigsten Kleidungsstücke, die man im Kleiderschrank finden kann. Kaum ein Kleidungsstück kann so vielseitig eingesetzt werden und ist dabei so robust und bequem.

In den vielen Jahren, die sie bereits auf dem Markt ist, hat sie sich zwar verändert, aber sie ist immer noch die Königin der Kleidungsstücke. Dies wird wohl immer so bleiben. Man darf gespannt sein, wie sie sich in Zukunft weiterentwickelt und was für Trends mit Jeans noch gesetzt werden.