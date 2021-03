Mit dem Projekt »AWO: Für alte Pflanzen und junges Gemüse« #wirpflanzenundpflegen setzt sich die AWO Württemberg für die private Verbreitung alter samenfester Pflanzen ein. Diese können sich – im Gegensatz zu vielen modernen - noch selbstständig vermehren und bieten Bienen, anderen Insekten und Vögeln besonders viel Nahrung. Denn als »alte« Sorte produziert z. B. die rote Sonnenblume noch Nektar und Pollen. »Moderne« Sorten tun dies z. T. nicht mehr, was dazu führen kann, dass Bienen in blühenden Feldern verhungern. Auch Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge und vielen anderen Insekten fehlt diese Nahrungsquelle!

Für den Sommer 2021 lässt die AWO Württemberg die Aktion: »Rote Sonnenblume« wieder aufblühen, die 2019 im Rahmen des AWO-Jubiläumsjahres und der Bundesgartenschau gestartet worden war. Wo irgend möglich gehen AWO-Einrichtungen mit gutem Beispiel voran und säen auf eigenen Flächen aus: Federführend dabei ist das AWO Pflegeheim am Leinbach in Leingarten. »Schulen und Kitas aus der Umgebung machen dabei gerne mit,« erläutert Einrichtungsleitung Ilona Krotz. Alle freuen sich schon ganz besonders auf die vielen roten Sonnenblumen, die dort und rings um die Einrichtung erblühen werden. Interessierte werden sehr herzlich zum Mitmachen eingeladen: Öffentliche Institutionen und Vereine bekommen größere Mengen des Saatgutes der roten Sonnenblumen nach einer E-Mail-Anfrage an: marketing@awo-wuerttemberg.de – solange der Vorrat reicht. Moritz unterstützt die Aktion und verlost 100 Samentüten. Die Aktion »Rote Sonnenblume« gehört zum Projekt: »AWO: Für alte Pflanzen und junges Gemüse«, mit dem die AWO Württemberg im März 2021 den dritten Platz beim bundesweiten AWO-Nachhaltigkeitspreis erzielte. Hier konnte sich das Projekt der AWO Württemberg gegen über 120 AWO-Projekte und -Initiativen durchsetzen, die sich daran gemacht hatten, die Nachhaltigkeit in allen Dimensionen aufzugreifen und einen Beitrag zur Umsetzung der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung vor Ort zu leisten.

AWO-Vorsitzender Nils Opitz-Leifheit erläutert die Auszeichnung: »Zum Glück erleben fast vergessene Obst- und Gemüsesorten momentan eine Renaissance. Mit ihrer Kultivierung möchten wir einen kleinen Beitrag in Richtung einer ökologisch verträglicheren Landschaft leisten. Während das moderne Saatgut der heutigen Intensivlandwirtschaft die genetische Basis der Pflanzen immer schmaler macht, sichert man mit der Kultivierung der alten Sorten die biologische Vielfalt. Das hilft zugleich der Sicherung der Artenvielfalt bei unseren Kleintieren und Insekten. Wir freuen uns über den bundesweit dritten Preis, denn er unterstützt unser Projekt beim Weiterwachsen – ebenso wie die vielen Ehrenamtlichen und Mitarbeitenden der AWO Württemberg mit ihrem begeisterten Mitmachen.«

Mitpflanzen bei der Aktion:

»Rote Sonnenblume«

Institutionen und Vereine erhalten Saatgut bei: marketing@awo-wuerttemberg.de

Privatpersonen über die Moritz-Verlosung

Alles Infos zur Pflanzaktion: www.awo-wuerttemberg.de/alte-pflanzen

MORITZ verlost 100 Samentütchen: www.moritz.de/Verlosungen