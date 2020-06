Ein Rückblick, ein Ausblick

Wollen wir nicht alle mal über etwas anderes sprechen, wie nur über die schlechte Lage dieser Welt und das allseits bekannte Thema Corona? Dieses Ziel hat zumindest das Team der Küchen Galerie Mosbach. Diese nutzt die Gelegenheit, um einfach mal Danke zu sagen für zwei Jahre erfolgreiche Unternehmensgeschichte. Gleichzeitig wagen sie einen zuversichtlichen Ausblick in die Zukunft.

Seien es die sozialen Medien, beim Einkaufen, in der Stadt, oder an den Orten, an den wir unsere Freizeit verbringen. Alles erinnert an die Krise, die auch die Küchen Galerie Mosbach gemeinsam mit ihren Kunden bewältigen muss. Natürlich ist auch das Unternehmen für all die Maßnahmen und insbesondere dafür, dass jeder auf sich achtet und sich an die Verordnungen hält. »Wir sind dankbar, die Krise bisher gut überstanden zu haben, denn als junges Unternehmen, war und ist der Kampf ohnehin nicht einfach. Dies ist allseits bekannt«, betonen die Geschäftsführer Marco Gundel und Michael Schmidt

Beide wissen, was sie ihrem treuen Kundenstamm zu verdanken haben: »Vor ein paar Jahren hätten wir nicht gedacht, dass wir einmal selbst ein eigenes Unternehmen gründen werden. Umso mehr können wir unseren Kunden nur danken, für die herzliche und unterstützende Art während der immer noch anhaltenden Krise«, so Gundel und Schmidt. Mit der Gründung des eigenen Unternehmens fanden beide den besten Weg, ihren eigenen beruflichen Ambitionen gerecht zu werden, sich mit den Kunden kreative Ideen einfallen zu lassen und tagtäglich auch mit ihrem hervorragendem Team eine Gemeinschaft zu bilden, die es sie immer wieder erfreuen lässt, an ihrem Arbeitsplatz zu erscheinen.

In Deutschland beruhe die Diskrepanz zwischen dem Wunsch, ein Unternehmen zu gründen und damit wirklich Dinge zu bewegen, und der tatsächlichen Bereitschaft dazu, überwiegend auf finanziellen Ängsten und Unsicherheit. »Dies haben wir vor 2 Jahren überwunden und uns dazu entschlossen, die Türen der Küchen Galerie zu öffnen«, fassen die Geschäftsführer zusammen.

Das Unternehmen steht auf drei stabilen Säulen: Dies sind die beiden Gründer Schmidt und Gundel sowie deren Mitarbeiter Rohrbach, Hafner und Gundel und zuletzt die immer wiederkehrenden freundlichen Kunden, die der Küchen Galerie als Unternehmen die finanzielle Sicherheit und Stabilität geben, die sie braucht, um die Ideen der Kunden umzusetzen und sich selbst weiterentwickeln zu können.

Es ist das Ziel des Küchen Galerie Teams, etwas zu schaffen, was die Menschen wertschätzen: Personalität im Verkaufsgespräch, ein Wohlgefühl bei einer Tasse Kaffee, oder einem gekühlten Glas Wasser, oder das Umsetzen gemeinsamer Ideen, während man sich die dekorative Ausstellung anschaut.

Was hindert Kunden noch daran, die Planung ihrer neuen Küche in die Hand zu nehmen? Neben der Frage der Finanzierung sind es oft die mangelnde Unterstützung und evtl. auch die Angst vor der großen Veränderung, wenn plötzlich eine neue Küche den Raum befüllt, die den Kunden davor zurückhalten, sich diesen Traum zu erfüllen. Aber genau hierfür ist die Küchen Galerie Mosbach da, um ihre Kunden in diesen Faktoren zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, die Planung ihrer neuen Küche angepasst an ihre Wünsche und Vorstellungen, in die Hand zu nehmen. David Gerhold

