Endlich wieder Kinderfasching: Wo kleine Leute ganz groß rauskommen

Endlich ist es wieder so weit: Nach den coronabedingten Pausen lädt der Männerverein Reutlingen 1863 e.V. am Rosenmontag wieder alle Kinder zu einem unvergesslichen Faschingsfest in der Stadthalle Reutlingen ein. Resttickets sind über Hahn Reisen erhältlich, die Lust aufs Verkleiden und Feiern ist riesengroß. Die Faschingsexperten des Männervereins mit allen Tanz- und Gardegruppen stehen schon ungeduldig in den Startlöchern und freuen sich auf dieses besondere Highlight der närrischen Zeit mit vielen kleinen und großen, verkleideten Gästen.

Ab 14.00 Uhr können sich am 20.02.2023 kleine Närrinnen und Narren beim Kinderfasching auf eine tolle Show mit Musik, Spielen, Tänzen und anderen Vergnügungen freuen. Die traditionelle Faschingsveranstaltung für Kinder besticht dieses Jahr besonders mit Frische und Energie: Sehr beliebt ist bei den kleinen Gästen seit jeher das Kinderschminken. Um das ausgelassene Vergnügen noch weiter zu steigern, werden Wettbewerbe wie Mohrenkopf-Wettessen, Eierlauf und Sackhüpfen veranstaltet. Die Prinzengarde der Mädchen und der Reutlinger Elferrat sind mit dabei und auch die Tanzgarden des Männervereins werden bei diesem unterhaltsamen Nachmittag ihr Talent beweisen. Eine Polonaise, bei der Kinder gemeinsam die Tanzfläche erobern, wird ebenfalls nicht fehlen. DJ Ernst O. sorgt für den richtigen Rhythmus. Die Stadthalle Reutlingen und ihre ortsansässigen Partner haben zudem eine kleine Überraschung für alle jungen Faschingsliebhaber vorbereitet.

× Erweitern Foto: Jörn Hartmann Mit Pep und Power wirbeln Bibi & Tina über die Bühne und verzaubern kleine und nicht mehr ganz so kleine Gäste in der Stadthalle Reutlingen beim Mitmach-Musical

Nicht nur an Fasching bunte Vielfalt für das junge Publikum

Von bunten Maskeraden über mitreißende Tanzeinlagen bis hin zu musikalischen Darbietungen – an Fasching ist garantiert etwas los für Kinder in der Stadthalle Reutlingen. Auch sonst im Jahr bietet der Veranstaltungskalender für jeden Geschmack und alle Altersklassen vom Kindergarten- bis ins Teeniealter Abwechslung. Eine kleine Auswahl der kindgerechten Highlights mit beliebten und aus Film und TV bekannten Held:innen in der Stadthalle Reutlingen ist:

Mit Pep und Power wirbeln Bibi & Tina über die Bühne und verzaubern kleine und nicht mehr ganz so kleine Gäste in der Stadthalle Reutlingen beim Mitmach-Musical (Bild: Jörn Hartmann)

Kinderveranstaltungen mit Pfiff und Anspruch

Die speziell auf Kinder zugeschnittenen Veranstaltungen machen es den jungen Gästen leicht, Kultur kennenzulernen und gleichzeitig einfach Spaß zu haben. Egal, ob allein oder mit Freunden: In der Stadthalle Reutlingen wird jeder Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Petra Roser, Geschäftsführerin der Stadthalle Reutlingen, betont den gesellschaftlichen Auftrag, ein attraktives Programm für Kinder anzubieten: „Die Stadthalle Reutlingen bietet eine Vielzahl an altersgerechten Veranstaltungen für Kinder, um deren Freude am Entdecken zu fördern und es ihnen auf spielerische Weise zu ermöglichen, Kultur kennenzulernen.“

Kultur von Kindesbeinen an erleben

Ob Theater, Musical, Mitmachkonzerte oder andere kulturelle Veranstaltungen – in der Stadthalle Reutlingen ist für alle Altersstufen ab drei Jahren etwas dabei! Die lehrreichen und kurzweiligen Inhalte machen nicht nur Spaß, sondern regen auch die Fantasie an und ermöglichen den Kindern erste Einblicke in die bunte Welt der Veranstaltungskultur.