Feiertage und Ferien mit Bus und Bahn

Von Montag, 24. Dezember bis Freitag 04. Januar 2019 sind in ganz Baden-Württemberg Weihnachtsferien. Bus- und Bahnnutzer sollten deshalb einen Blick auf „ihren“ Fahrplan werfen. Viele Linien im Heilbronner·Hohenloher·Haller Nahverkehr (HNV) verkehren nach Ferienfahrplan. Das betrifft den Regionalbusverkehr in den Landkreisen Heilbronn und Hohenlohe sowie die Stadtverkehre in Heilbronn und Neckarsulm.

In den Fahrplantabellen der HNV Fahrplanbücher sind die Fahrten die nur an Schultagen fahren mit einem S gekennzeichnet. Anstelle der S-Fahrten werden dafür die mit „F“ wie Ferientag gekennzeichneten Fahrten gefahren. Der HNV legt drei Fahrplanausgaben auf: Regionalfahrplan Heilbronn, Gesamtfahrplan Hohenlohe sowie das kompakte Fahrplanbuch für die Heilbronner Stadtbusse. Im Heilbronner Stadtbusverkehr, wird neben den „S“-Fahrten der Linien 64, 11 und 8 nicht gefahren. Dafür verkehrt während den Ferien Linie 51.An Heiligabend und an Silvester gilt der Sonntagsfahrplan. Zusätzlich sind die Einschränkungen in den Fahrplänen der jeweiligen Regionalbusse, der Stadtbusse sowie der Bahn und der Stadtbahn zu beachten.

In Heilbronn fahren am 24. Dezember die letzten Stadtbusse um 18.15 Uhr bzw.18.17 Uhr ab Allee Post bzw. Harmonie, am 31. Dezember um 21.45 Uhr bzw. 21.47 Uhr ab Allee Post bzw. Harmonie bis zu den jeweiligen Endstationen.

Am 25. und 26. Dezember sowie am 01. und 06. Januar gilt im gesamten HNV-Land der Fahrplan für Sonn- und Feiertage.

Die HNV KundenCenter in Heilbronn, in Künzelsau sowie das Mobiz in Öhringen sind am 24., 25., 26. Und 31. Dezember sowie am 01. Und 06. Januar geschlossen.

HNV Tipp: KidCard-Abonnenten und Sunshine-Ticket-Inhaber können mit ihrem gültigen Fahrschein in den Ferien rund um die Uhr in Bus, Bahn und Stadtbahn on Tour sein. Und das im ganzen HNV-Land sowie darüber hinaus in den Bussen und ganz neu nun auch in den Bahnen des KreisVerkehr Schwäbisch Hall.