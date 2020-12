Gemeinsam stark

2020 war ein außergewöhnliches Jahr, das uns alle vor unerwartete, nie dagewesene Herausforderungen gestellt und besonders innovative Lösungen gefordert hat.

Auch für Unternehmen wie Bürkert Fluid Control Systems waren die vergangenen Monate inmitten einer globalen Pandemie nicht leicht – und ohne den Einsatz, das Vertrauen und den Zusammenhalt der Mitarbeitenden wäre diese Ausnahmesituation nicht zu meistern gewesen.

2020 wurde die ganze Welt auf eine harte Bewährungsprobe gestellt. Für den Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit möchte sich Bürkert bedanken: »Lassen wir das vergangene Jahr Revue passieren, so haben wir trotz der unvorhersehbaren Herausforderungen doch einiges erreicht und sind als Bürkert-Familie – sowohl in Deutschland als auch weltweit – näher zusammengerückt. Diesen Erfolg begründen wir zum einen mit unserer Strategie, die Dinge ein bisschen anders anzupacken: Bereichsübergreifend und prozessorientiert finden wir gemeinsam im Team kreative Lösungen und suchen dabei immer die Nähe zu unseren Kunden – persönlich oder, in Zeiten wie diesen, eben virtuell.

Doch die beste Strategie nützt uns nichts, wenn sie keine Anwendung findet: So hat uns besonders die Flexibilität unserer Mitarbeitenden sowie deren Familien und die Bereitschaft, sich auf neue Situationen einzulassen, sicher durch die vergangenen Monate getragen. Sie alle haben Teamarbeit im Sinne der Bürkert-Kultur aktiv gelebt und besondere Leistungen in besonderen Zeiten erbracht – in der Produktion, im Home-Office oder vor Ort am Arbeitsplatz. Deshalb möchten wir uns bei allen Bürkert-Mitarbeitenden und deren Familien herzlich bedanken – für Ihre Flexibilität, Ihre kreativen Ideen und nicht zuletzt Ihre Bereitschaft, gemeinsam neue Wege zu gehen und sich auf Veränderungen einzulassen.

Ein besonderer Dank gilt natürlich auch unseren Kunden und Partnern, die in diesem Jahr auf uns gesetzt, uns vertraut und als verlässlichen Partner gewählt haben; genauso wie unseren Lieferanten, auf die wir auch unter erschwerten Bedingungen kontinuierlich zählen konnten.

Wir sind gespannt auf 2021 und freuen uns, auch im kommenden Jahr als globale Bürkert-Mannschaft getreu unserem Motto »We make ideas flow« wieder gemeinsam mit unseren Kunden Ideen zum Fließen zu bringen.«

