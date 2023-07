Der Sommer ist für die meisten Menschen die schönste Jahreszeit. Die langen Tage und das sonnige Wetter laden dazu ein, das Leben in vollen Zügen auszukosten und bei Vielen steht jetzt zudem auch noch der Jahresurlaub vor der Tür. Doch der Sommer hält auch einige besondere Herausforderungen für unseren Körper bereit: Die Hitze, das intensive Sonnenlicht und weitere Faktoren sind für manche Menschen eine echte Belastung. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie gesund und munter durch den Sommer kommen.

Sonne tanken: aber nur geschützt und in kleinen Dosen

Der viele Sonnenschein im Sommer verbessert unsere Laune, fördert die Leistungsfähigkeit und setzt Vitamin D frei, das einige positive Effekte im Körper hervorruft. Doch zu viel Sonnenlicht ist schnell schädlich, denn die gefährliche UV-Strahlung schädigt die Haut, was zum Sonnenbrand und schlimmeren Spätfolgen führen kann. Deswegen ist es enorm wichtig, die Sonne nur wohldosiert und geschützt zu genießen. Cremen Sie sich bei längeren Aufenthalten im Freien immer gründlich mit einem Sonnenschutzmittel mit hohem Lichtschutzfaktor ein und schützen Sie sich mit einer Kopfbedeckung vor einem gefährlichen Sonnenstich.

Im Sommer stets den Durchblick bewahren

Auch unsere empfindlichen Augen sind im Sommer besonderen Belastungen ausgesetzt. Bei längeren Aufenthalten draußen sollten Sie Ihre Augen immer mit einer Sonnenbrille schützen, die das CE-Zeichen trägt und somit über eine gewisse Mindestqualität verfügt. Noch besser ist eine Sonnenbrille mit der Aufschrift „UV400“, die noch mehr der schädlichen UV-Strahlung filtert. Für einen natürlichen UV-Schutz der Augen von innen sorgen Sie durch eine gesunde Ernährung – vor allem grünes Gemüse und Obst enthalten wichtige Vitamine und Nährstoffe für die Augen. Machen Sie außerdem regelmäßig Kontrollbesuche beim Augenarzt und einen Sehtest. Eine Eyes + More Gleitsichtbrille gleicht mehrere Sehschwächen auf einmal aus und hilft Ihnen, in allen Situationen stets den Durchblick zu behalten.

Schützen Sie sich vor Insekten und Zecken

Sommerliche Aktivitäten an der frischen Luft machen jede Menge Spaß, doch leider gibt es nun auch vermehrt Insekten, Zecken und andere lästige Plagegeister, die einem schnell die Laune verderben und die Gesundheit gefährden. Bei längeren Aufenthalten im Freien halten Insektenschutz-Sprays Mücken, Wespen und andere Insekten von Ihnen fern. Für die Terrasse und Wohnung empfehlen sich Moskitonetze und Fliegengitter. Nach Bienen und Wespen sollten Sie niemals schlagen, weil diese nur dann zustechen, wenn sie sich bedroht fühlen. Wenn Sie dennoch gestochen werden und sich der Stich entzündet, sollten Sie nicht zögern, einen Arzt aufzusuchen. Besondere Vorsicht ist vor Zecken geboten, die die gefährlichen Krankheiten Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen können. Schützen Sie sich bei Wanderungen in Zeckengebieten durch lange Kleidung und feste Schuhe. Außerdem kann eine FSME-Impfung sinnvoll sein.

Auf Reisen gesund bleiben

Informieren Sie sich rechtzeitig vor einer Reise, welche Impfungen für Ihr Urlaubsland empfohlen und notwendig sind. Einige Impfungen werden in mehreren Schritten verabreicht, deswegen dauert es mitunter, bis der volle Impfschutz auftritt. Besonders bei Reisen in exotische Länder ist der richtige Impfschutz unverzichtbar, damit der Körper bestimmten Krankheiten nicht hilflos ausgeliefert ist. Bei Reisen in Länder, die nicht zu den sogenannten Schengen-Staaten gehören, sollten Sie außerdem immer eine Reisekrankenversicherung abschließen. Ihre deutsche Krankenversicherung hilft Ihnen in diesen Ländern nicht, sodass Sie Gesundheitsbehandlungen komplett aus eigener Tasche zahlen müssen, was schnell unüberschaubare Kosten verursacht. Auch für einen Krankenrücktransport nach Deutschland kommt eine Reisekrankenversicherung, die schon für wenig Geld zu haben ist, auf.

Passen Sie außerdem auf, was Sie in anderen Ländern essen und trinken. Das Leitungswasser hat oft nicht dieselbe Qualität wie in Deutschland, deswegen sollten Sie nur abgepacktes Mineralwasser konsumieren. Vorsicht vor rohen Speisen – essen Sie nur vollständig durch gegarte Gerichte und schälen Sie Obst immer. Wenn Sie diese Vorsichtsmaßnahmen beachten, besteht eine gute Chance, dass Sie nicht zu den rund 50 % aller Fernreisenden gehören, die unterwegs mit Durchfallerkrankungen zu kämpfen haben.