Hörbuch-Apps – welche App passt zu Ihnen?

Wer keine Zeit hat, sich mit einem guten Buch zurückzuziehen, aber trotzdem nicht darauf verzichten will, in spannende Geschichten einzutauchen, ist mit Hörbüchern meist gut beraten. Auch für Menschen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche oder Sehbehinderung können Hörbücher Möglichkeit sein, nicht auf den neuesten Bestseller verzichten zu müssen.

Um die Audiobooks auch unterwegs genießen zu können, braucht es heutzutage glücklicherweise keinen tragbaren CD-Spieler mehr. Dank Hörbuch-Apps reicht ein Mobiltelefon und ein paar Kopfhörer, um den trüben Alltag vorübergehend gegen spannende Audiowelten einzutauschen.

Worauf sollten Sie bei der Wahl der Hörbuch-App achten?

Welche die beste Hörbuch-App für Sie ist, kommt ganz auf Ihre Hörgewohnheiten und Ansprüche an. Dank der großen Auswahl an Hörbuch-Anbietern findet sich für jeden Nutzer das passende Angebot.

Tipp: Da die meisten Anbieter einen kostenlosen Probezeitraum ermöglichen, können Sie die unterschiedlichen Dienste vor dem Abo-Abschluss unverbindlich ausprobieren.

Um zu entscheiden, welche Hörbuch-App am ehesten für Sie geeignet ist, kann es sich lohnen, folgende Aspekte einmal genauer unter die Lupe zu nehmen:

Kosten

Die Kosten sind für viele Nutzer natürlich ein entscheidendes Kriterium bei der Auswahl der passenden Hörbuch-App. Oft ist die Nutzung der Apps an den Abschluss eines Hörbuch-Abonnements gekoppelt. Einige Anbieter ermöglichen jedoch auch den Kauf oder das Leihen einzelner Audiobücher nach Bedarf. Prüfen Sie, ob für die Appnutzung ein monatlicher Festbetrag anfällt und wenn ja, was in diesem enthalten ist. Können für den Preis monatlich beliebig viele Titel gehört werden oder ist die Zahl der verfügbaren Hörbücher begrenzt? Kann das Abo pausiert werden? Bietet die App eventuell spezielle Familien- oder Studierendentarife an?

Hörbuch-Guthaben

Ein Unterpunkt der App-Kosten ist das monatliche Hörbuch-Guthaben. Wie schon erwähnt ermöglichen einige Anbieter im Gegenzug für die monatliche Abo-Gebühr das Anhören unbegrenzt vieler Titel. Andere arbeiten mit einer monatlichen Stundenbegrenzung oder stellen Ihnen ein monatliches Guthaben zur Verfügung, dass Sie gegen die Audiobooks eintauschen können.

Verfügbare Hörbücher

Sind Sie auf der Suche nach einer riesigen Auswahl an Unterhaltungsliteratur? Oder wünschen Sie sich Zugriff auf spezielle Sach- und Fachbücher? Vielleicht möchten Sie auch Ihre Fremdsprachenkenntnisse durch das Hören anderssprachiger Audiobücher verbessern? Die Frage, ob Sie bestimmte Genres oder Themenbereiche bevorzugen, sollte bei der Wahl der Hörbuch-App unbedingt berücksichtigt werden. Einige Anbieter wie BookBeat oder Audible zeichnen sich vor allem durch eine umfangreiche Auswahl aus, während andere sich auf bestimmte Genres wie Klassiker oder auch Podcasts spezialisiert haben.

Verfügbarkeit

Die meisten verfügbaren Hörbuch-Apps sind in der Regel sowohl mit iOS als auch mit Android systemkompatibel und stehen im App Store beziehungsweise bei Google Play als Download zur Verfügung. Wer seine Hörbuch-App auch auf anderen Geräten als dem Mobiltelefon nutzen möchte (z.B. Laptop, Tablet oder Kindle), sollte vorher allerdings überprüfen, mit welchen Geräten die App kompatibel ist.

Features

Abgesehen von diesen grundlegenden Eigenschaften der Hörbuch-App können auch die inkludierten Features eine wichtige Rolle bei der Auswahl spielen. Gerade Vielhörer wissen, dass bestimmte Ausstattungs- und Steuerungsmerkmale das Hören über die App wesentlich angenehmer machen können. Einige Features, die sich als besonders wichtig und sinnvoll erweisen können, sind zum Beispiel: