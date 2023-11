Hybrid 5G – für das Wohnen der Zukunft

Unaufhaltsam und in großen Schritten schreiten Technologie und Digitalisierung voran, wobei verschiedene Innovationen nach und nach immer mehr miteinander verschmelzen. Diese Entwicklung verändert unsere Art der Kommunikation, unsere Arbeitswelt und nicht zuletzt das Wohnen. Für Letzteres ist aktuell die Einführung von Hybrid 5G ein großer Schritt. Hybrid 5G in Kombination mit smarten Wohnlösungen verspricht eine verbesserte Konnektivität sowie eine noch umfassende Integration von Technologien, die Wohnen intelligenter, effizienter und komfortabler gestalten können.

Aus WLAN und 5G wird Hybrid 5G

Als Nachfolger von LTE hat sich 5G bereits einen Namen gemacht und sorgt seit einiger Zeit für besonders schnelle Datenübertragung und geringe Latenzzeiten. Darüber hinaus kann 5G eine höhere Zahl von Geräten gleichzeitig unterstützen als seine Vorgänger. Schon diese Entwicklung ist im Zusammenhang mit dem IoT, dem Internet of Things, entscheidend. Das IoT ist darauf angewiesen, dass eine Vielzahl von Geräten miteinander gekoppelt werden können. Zudem nutzt 5G höhere Frequenzen als LTE und ermöglicht damit eine höhere Datenkapazität. Ein Pluspunkt ist, dass 5G nicht nur in urbanen Regionen, sondern auch auf dem Land für eine bessere Netzabdeckung sorgt.

Mit Hybrid 5G geht die Telekom nun noch einen Schritt weiter. Hybrid 5G kombiniert verschiedene Netzwerktechnologien, um noch stabilere und zuverlässigere Verbindungen zu gewährleisten und macht 5G auch für den alltäglichen Gebrauch zu Hause nutzbar. Zu diesem Zweck wird eine Mischung aus 5G, WLAN und anderen Kommunikationsprotokollen genutzt, um sicherzustellen, dass Verbindungen nahtlos und ohne Unterbrechungen bleiben.

Oder anders ausgedrückt: Mit Hybrid 5G-Lösungen im Haus werden Mobilfunk und Festnetz für ein besonders schnelles und ausfallsicheres Internet gebündelt.

Die Vorteile von Hybrid 5G

Die Vorteile von Hybrid 5G sind zahlreich. Vor allem kann Hybrid 5G sicherstellen, dass ohne Aufwand immer noch ein Internetzugang über das Mobilfunknetz zur Verfügung steht, wenn das Festnetz ausfällt. Zudem sorgt die Hybridlösung für eine deutlich schnellere Datenübertragung. Um dies zu erreichen, schaltet ein spezieller WLAN-Router automatisch die Bandbreite des 5G-Netzes hinzu, wenn die Festnetzleitung bei der Datenübertragung an ihre Grenzen stößt. Hybrid 5G kann zusätzlich zum Festnetz-Anschluss via Mobilfunknetz bis zu 300 MBit/s im Download und 50 MBit/s im Upload bereitstellen, wobei für die genaue Datenübertragungsrate entscheidend ist, in welchem Frequenzbereich und wie das genutzte 5G-Netz ausgebaut wurde.

Die Vorteile von 5G-Hybridlösungen im Überblick:

Stabile Verbindungen

Verbesserte Netzwerkleistung

Schnellere Datenübertragung

Nahtlose Übergänge zwischen verschiedenen Netzwerken

Breitere Netzabdeckung

Effizientere Nutzung von Netzwerkressourcen

Flexibilität in Anwendung und Nutzung

Gute Vorbereitung auf zukünftige Entwicklungen in Sachen Konnektivität

Hybridlösungen gab es bereits mit LTE. Die Telekom bringt als erstes Telekommunikations- und Informationstechnologie-Unternehmen eine 5G-Hybridlösung auf den Markt.

Noch smarter wohnen mit Hybrid 5G

Einen Unterschied kann Hybrid 5G durch die genannten Vorteile nicht nur für das Arbeiten im Home-Office oder für die Nutzung des Internets für Freizeitaktivitäten wie Gaming und Streaming bewirken. 5G-Hybridlösungen haben auch einen Einfluss auf Technologien im Zusammenhang mit einem smarten Zuhause. Eine verbesserte Netzwerkleistung, niedrigere Latenzzeiten und eine erhöhte Zuverlässigkeit ermöglichen eine reibungslosere Integration verschiedener Technologien im Smart-Home-Bereich und damit eine Verbesserung in puncto Energieeffizienz und Sicherheit.

Viel mehr als nur bequem

Das smarte Zuhause geht über den Komfort hinaus, den ein automatisch schließendes Garagentor oder optimal beheizte Räume auf Knopfdruck bieten. Im Idealfall wird das smarte Wohnen zu einer durchdachten und ganzheitlich gestalteten Strategie, die moderne Technologien nutzt, um Wohnung oder Haus energieeffizienter und sicherer zu gestalten. An diesem Punkt kommen auch die 5G-Hybridlösungen ins Spiel.

Nachhaltigkeit und Sicherheit im Fokus

Ein ausgeklügeltes Energiemanagementsystem ist meist ein Hauptaugenmerk des smarten Wohnens. Smarte Sensoren sammeln und analysieren Daten und optimieren auf Grundlage dieser Analyse den Energieverbrauch. Lichter werden ausgeschaltet, wenn niemand im Zimmer ist, die Raumtemperatur wird automatisch angepasst und so der Energieverbrauch reduziert. Auch die Wohnsicherheit steht im Fokus des Smart Homes. Smarte Alarmanlagen und Zugangskontrollsysteme ermöglichen das zeitnahe Erkennen von Gefahren und machen eine genaue Überwachung auch aus der Ferne möglich.

Wird Hybrid 5G für das smarte Wohnen genutzt, beschleunigt das nicht nur Übertragungszeiten. Auch die Latenzzeiten werden minimiert, was wiederum Echtzeitreaktionen von smarten Wohnanwendungen ermöglicht. Zudem ist eine stabile Konnektivität, wie sie von Hybrid 5G gewährleistet wird, in einem Umfeld, in dem viele Geräte miteinander kommunizieren, essenziell. Ob es um die Steuerung von Thermostaten, Sicherheitssystemen oder vernetzten Haushaltsgeräten geht, eine unterbrechungsfreie Verbindung ist entscheidend für reibungslose Abläufe und Funktion.

Hybrid 5G ist sogar dafür geeignet, den Weg für die Integration von Gesundheitsanwendungen im Smart Home zu ebnen. Tragbare Geräte und Sensoren können Echtzeitdaten übertragen – dank 5G-Hybridlösungen von jedem noch so versteckten Winkel im Haus aus – die von Gesundheitsdienstleistern zur Überwachung und Früherkennung genutzt werden können. Allgemein werden mit Hybrid 5G umständliche Überbrückungslösungen, die dafür sorgen, dass in jedem Raum ein ausreichend guter Internetanschluss vorhanden ist, überflüssig.

Auch Quartiere und Städte werden smarter

Was sich über die Vorteile von Hybrid 5G im smarten Zuhause sagen lässt, kann man auch auf smarte Quartiere und smarte Städte übertragen. Digitalisierung und wachsende Konnektivität beeinflussen die Entwicklung von Städten sowie die Stadtplanung und das IoT nimmt auch in der Immobilien- und Baubranche einen immer höheren Stellenwert ein. Städte, Häuser, Fahrzeuge – alles wird auf digitalem Wege miteinander vernetzt. Damit kann die Einführung von 5G Hybrid einen erheblichen Einfluss darauf nehmen, wie städtische Umgebungen im Sinne einer Smart City gestaltet und verwaltet werden. Eine zuverlässige Konnektivität und reibungslose Datenübertragungen sind nicht zuletzt für vernetzte Geräte und Infrastruktur in Städten und Quartieren entscheidend. Städtische Dienstleistungen können verbessert, Energie- und Ressourcennutzung effizienter gestaltet werden und natürlich steht auch eine intelligente Verkehrssteuerung im Fokus. Tatsächlich kann sogar eine aktive Bürgerbeteiligung verbessert werden – zum Beispiel durch virtuelle Versammlungen und Netzwerke.