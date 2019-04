Höhle der Löwen in Heilbronn

Es erinnert etwas an die Sendung „Höhle der Löwen“. In der populären TV-Sendung werben Startups, Erfinder und Unternehmensgründer um Risikokapital. Auch bei der IHK Heilbronn-Franken geht es um die besten Konzepte.

× Erweitern Start-up Elevator heibronn 2018 Das Team von „Mission Nutrition“ aus Heidelberg holten letztes Jahr beim Elevator Regional Cup in Heilbronn mit ihren nährstoffoptimierten Food-Bowls den Publikumspreis. Foto: Start-up BW Elevator Pitch

Das hätte Chancen am Markt, das wird eher nichts: Innerhalb von drei Minuten müssen die Teilnehmer beim Start-up Elevator Pitch die Zuhörer neugierig machen Besser noch: Von ihren Produkten und Dienstleistungen überzeugen. Insgesamt zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer bzw. Gründer-Teams präsentieren sich und ihre Ideen bei jedem Regional Cup einer Jury und Publikum.

Die Besten aus der Region

Am 15. Mai 2019 ist es wieder so weit: Von 16:00 bis 20:00 Uhr findet der Start-up Pitch im Haus der Wirtschaft (IHK) in Heilbronn statt. Im Rahmen der sechsten Runde des Gründungswettbewerbs des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau können sich junge Unternehmen aus Baden-Württemberg, am besten aus der Region, bewerben, die nicht länger als drei Jahre existieren. Bewerbungsschluss ist jeweils 7 Tage vor dem Regional Cup um 12:00 Uhr. Je früher man seine Geschäftsidee online anmeldet, desto länger hat man Zeit, um Stimmen bei der Online-Abstimmung zu werben. Auch Zuschauer können die Veranstaltung kostenfrei verfolgen. Auch sie müssen sich bei der IHK anmelden.

Landesfinale in Stuttgart

Neben dem Preisgeld für die Erstplatzierten bekommen die jungen Firmen Feedback von der Jury, werben für ihr Unternehmen und haben die Möglichkeit, sich mit anderen Gründern, Experten und Akteuren der lokalen Gründerszene zu vernetzen. Das Preisgeld liegt bei 500 Euro für den ersten, 300 für den zweiten und 200 Euro für den dritten Platz. Die jeweiligen Gewinner der lokalen Pitches (Regional Cups) erhalten die Chance, beim Landesfinale am 4. Juli 2019 ihre Geschäftsidee zu präsentieren und ein Preisgeld von bis zu 3.000 Euro zu gewinnen.

Im vergangenen Jahr holte das Start-up „Aquaeduct“ den ersten Preis in Heilbronn und qualifizierte sich somit für das Landesfinale in Stuttgart. Das Team arbeitet daran, die Feldbewässerung im ländlichen Uganda durch eine fahrradbetriebene Irrigationspumpe zu verbessern. Der zweite Platz und Publikumspreis ging an die Geschäftsidee „Mission Nutrition“. Die Gründer sorgen für eine an das Trainingsziel von Sportlern angepasste Ernährung. Platz Drei schließlich holten „Advance.Football“ aus Schwäbisch Hall. Sie unterstützen Fußballvereine mit digitalen Lösungen, etwa durch eine Videoplattform mit angeschlossener digitaler Beratung und mit Offline-Bildungsmaßnahmen. sg

