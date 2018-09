Ingenieurbüro Stephan - Neue Räume in Pfedelbach bezogen

× Erweitern Die Kfz-Prüfstelle Pfedelbach präsentiert sich in neuen Räumen.

Schöner, größer und noch kundenfreundlicher-präsentiert sich die neue Prüfstelle des Sachverständigenbüros Stephan in Pfedelbach.

Es befindet sich nur 100 Meter von der alten Prüfstelle entfernt in der Dieselstraße 18 (vorher: Dieselstraße 6). Mit drei Prüfstraßen, modernster Technik und genügend Platz zum Parken können sich Kunden bei einer Tasse Kaffee im Warteraum aufhalten, während das Fahrzeug auf Herz und Nieren geprüft und mit neuer TÜV-Plakette versehen wieder an den Inhaber übergeben wird. Hauptsitz des GTÜ-Partners ist Heilbronn, weitere Prüfstellen befinden sich in Offenau und Tauberbischofsheim. Zum Portfolio des Unternehmens gehören Haupt- und Abgasuntersuchungen, die Vergabe von Schadstoffplaketten, Schaden- und Unfallgutachten, Gebrauchtwagenprüfungen sowie Fahrzeug- und Classic-Data-Oldtimer-Bewertungen. Die Kfz- Sachverständigen sind Diplom-Ingenieure oder Kfz-Meister mit langjähriger Berufserfahrung. Drei Sachverständige sind von der IHK Heilbronn öffentlich bestellt und vereidigt. she

Ingenieurbüro Stephan, Dieselstraße 18, 74629 Pfedelbach, Fon: 07941-602233, www.stephansv.de