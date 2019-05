In einer Randlage der Heilbronner Innenstadt hat die Modehändlerin Ingrid Dörr in der Titotstraße 14 ihr Bekleidungsgeschäft neu eröffnet. Die Einzelhändlerin war zuvor knapp acht Jahre in der Kaiserstraße 42 und ist nun seit Ende Februar in ihre neuen Räumlichkeiten. Ingrid Dörr kann auf den ca. 170 Quadratmetern, alles auf einer Fläche, ihre Mode großzügiger präsentieren, dazu kommt eine rund 30 Meter große Schaufensterfront. Drei Kundenparkplätze kann sie an ihrem neuen Standort bieten. Im Modegeschäft von Ingrid Dörr gibt es hochwertige, sportliche Damen- und Herrenmode, die laufend und individuell auf internationale Messen zusammengestellt wird. Hier fühlt man sich sofort wohl, egal ob man nur etwas schnuppern möchte oder ehrlich und sympathisch beraten werden will. Ingrid Dörr und ihr Team findet immer das neue Lieblings-Outfit.

Ingrid Dörr, Titotstraße 14, 74072 Heilbronn, Fon: 07131-82062, www.ingrid-doerr-designermode.de